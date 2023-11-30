健身教練課1小時1900元合理嗎？他怨「比鋼琴家教貴」 網曝原因：恐有後遺症

現代人工作忙碌，為了維持身材及身體健康有些人會去報名教練課或健身課程。一名網友想報名一對一健身教練課，但他認為收費偏高，教練的證照跟經歷也普通，於是想問問，「健身教練費用這麼貴合理嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他最近想找一對一健身教練課，一堂45~60分鐘，問到的價錢大約都1700~1900元，5堂8000元以上，但他認為收費偏高，教練的證照和經歷也普通，親戚女兒學鋼琴請家教，一堂60分鐘，到府授課收1300元，假日還可去教室上課，有各種檢定證書且老師是台藝大的音樂系畢業的，球類的教練也沒有這麼貴，於是他好奇，「像這種專業技能的一對一課程，怎麼健身的費用會這麼貴？」。

網友紛紛認同，「健身教練有料的不多，大部分不值得這麼貴，但是有料的可能不止這個價錢」、「不知道在貴什麼，有料的就算了，更多的是沒料的」、「有些爛教練還會偷時間」、「確實，很多才藝都沒健身房貴」、「台大理工科系去當家教都沒這個價錢」、「比學網球還貴，乾脆學網球當假有錢人」、「8年前一堂一千，但是真的有料，現在一堆身材比我糟的也在當教練」、「真的超貴不合理，很多人只是買來安心，有人可以催他上健身房罷了」、「確實，鋼琴從小練到大才能當老師，教練大概練三年吧」、「根本人體器材使用說明書而已，太貴」。

有網友則認為，「姿勢不對會受傷啊」、「你受傷就知道值不值了」、「本來就是有錢有閒的花費」，有網友表示，如果是舉重之類選手出身，而且很用心幫你看的很值得，「問題就在大多數門檻不一，彈鋼琴要彈到受傷不容易，但重訓受傷很可能後遺症跟你很久，而且我之前上課看到別的教練為了混時間幫忙按摩，那個錢不如找物理治療師吧」、「鋼琴老師的職業壽命長，重訓教練要花更多錢跟時間維持身材才有說服力，職業壽命也短，所以很專業的，我覺得拿這個時薪沒問題」。