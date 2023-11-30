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崩潰全扔！妹子1習慣「內褲長蛆了」 眾人全搖頭：感覺環境也很髒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子因為1習慣發現內褲上長蛆，嚇得全部丟掉。示意圖。 圖／canva
一名女子因為1習慣發現內褲上長蛆，嚇得全部丟掉。示意圖。 圖／canva

維持良好衛生習慣，能夠減少細菌感染的風險。一名女子透露，自己平常都是累積好幾天的內褲，才會著手清洗，但有天竟發現上面長蛆，嚇得全部扔掉，並勸告大家，「拜託不要拖，把庫存減少到兩件也好」。

一名網友29日以「不喜歡洗內褲的女孩拜託看一下」為題，在Dcard女孩版上發文表示，當天凌晨終於要去洗累積幾天的內褲時，看到分泌物的位子周圍有白白一粒一粒的，而且全部形狀很一致，讓她覺得很奇怪，因為分泌物白帶都是塊狀的。沒想到她湊近一看，驚見白色物體正在蠕動，嚇得直呼「我的內褲上面長蛆了！超噁心！」

原PO分享後續，雖然蛆可以被沖掉，但還是把那幾件內褲全丟了，就算繼續留著也不敢穿，以前就知道內褲拖著不洗不太好，但這次是第一次親眼看到報應，以後會乖乖每天洗。她也提醒其他網友，「假如真的有人也不喜歡洗內褲，拜託不要拖，把庫存減少到兩件也好，要每天洗！內！褲！」

貼文曝光後，引起網友熱議，不少人搖頭直言：「是妳習慣太差…」、「到底累積幾天…也太噁心了吧！」、「呃，內褲要天天洗，怎麼會放幾天再洗？」、「到底誰會累積這麼多，也太噁了吧」、「是妳太邋遢」、「感覺環境也很髒欸」、「會長蛆跟你的生活環境比較有關係」。

有人建議：「洗內褲要用手洗，用洗手精洗，不然內褲會黃黃的，內褲當天洗完就要去曬」、「內褲我都當天手洗一次，先晾著，等衣服累積到要用洗衣機洗的時候，再丟下去洗一次」、「我都洗澡前等熱水的時候，用還沒熱的水洗，馬上洗細菌才不會滋生」、「妳可能要檢查妳的房間，以及房間外面是不是有食物殘渣的堆積」。

內褲 長蛆 生活習慣

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