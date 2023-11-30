快訊

副教授升等未過屬違法否決 台大被判國賠10萬

冷戰國師季辛吉：冷酷的美國國務卿，變熱情的中國代言人

台版「柬埔寨案」受害女異鄉遭性侵 竹聯李振豪判2個有期徒刑18年

為何金紙要對折才能燒？ 內行2說法曝原因：才知道誰燒的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在拜拜時好奇，「為什麼燒金紙要對折呢？」，吸引不少網友討論。圖／ingimage
一名網友在拜拜時好奇，「為什麼燒金紙要對折呢？」，吸引不少網友討論。圖／ingimage

台灣民間習俗會在特定節日拜拜，會準備供品、拿香祭拜及燒紙錢表達對祖先或神明的敬意。一名網友在拜拜時好奇，「為什麼燒金紙要對折呢？」，吸引不少網友解答及討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，去拜拜燒紙錢時，相當好奇把金紙放入金爐前，「為何要先對折才能放進去燒？」，跟著長輩們去拜拜時，會發現他們都會先把金紙對折才放入金爐燒，不少人會照著做但卻不知道原因，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「產生縫隙以利紙張燃燒，如果是有抽風馬達的超大金爐是可以整疊的丟進去不用折」、「1.增加紙張的空氣對流空間，2.主要不是對折，而是在快速摺紙的過程中，讓大拇指上的指紋間接印在金紙上」、「表面上是因為習俗，實際上是方便燃燒」、「國中理化：這樣燃燒面積加大，會比你直接整本丟進去燒還要燒得快」、「科學說法：空氣對流燒比較快，民間說法：有手印才會知道誰燒的」

有網友則認為，「一個阿媽說：有點錢的意思，那是心意」、「對折看起來比較多…」、「問題應該是，為什麼不直接出對折好的金紙呢？」、「我喜歡整齊乾淨的紙鈔，所以我有同理心，直接燒整捆的」、「折過在燒，在另外一個世界才算數，這個貨幣才有效」。

有網友表示，最早燒金紙是每戶自己有金爐燒紙錢，整疊丟進去燒不動，丟太多甚至會把火悶熄，所以要一張一張丟，但金爐裡火在燒有空氣對流，而且又很燙不能太靠近丟，直接丟整疊很容易飛走，所以才會對折再丟，「後來就變成習俗了，其實現在去廟裡用大金爐燒，已經可以不用折，整疊丟進去了」。

拜拜 金紙

延伸閱讀

她見公園地上放紙錢、蘋果不懂用意 內行人秒懂：老一輩教的

診所曾是棺材店…師父一看建議「月做1件事」 生意暴增10倍

金紙散落一地…拜土地公路上與騎士相撞 路過民眾見兩人傷協助救援

他質疑「中元拜拜是陋習該喊停？」網喊：拜拜是好的別做「這件事」

相關新聞

為何金紙要對折才能燒？ 內行2說法曝原因：才知道誰燒的

台灣民間習俗會在特定節日拜拜，會準備供品、拿香祭拜及燒紙錢表達對祖先或神明的敬意。一名網友在拜拜時好奇，「為什麼燒金紙要對折呢？」，吸引不少網友解答及討論。

《孤獨的美食家》要出台灣篇？網驚見「五郎大叔」松重豐現身饒河夜市

《孤獨的美食家》迄今為止已拍了11年，昨日有台灣網友發現男主角松重豐，似乎出現在台北市的饒河夜市，引發《孤獨的美食家》是否正在籌畫「台灣篇」的可能性。

開快炒店爸媽揪親戚幫捧場…「19道菜+酒水」女兒收13600元 網見理由罵翻

除了進公司就職，也有人選擇創業開店，當親朋好友來消費時，不少人會提供打折、招待等優惠，然而有民眾卻遇到完全不一樣的的情況。一名網友表示大姑姑家的小孩開了一家快炒燒烤店，爺爺奶奶邀親戚們一同去捧場，15個人吃了19道菜。不料，最後竟被收13600元，原PO並透露原因，文章一出，大姑姑家的行為也引來網友批評。...

大學生嫌每月23k生活費不夠 網狂酸：想躺著領上班族薪水？

現在物價飆升，許多家長體貼孩子，會給予較多的生活費，但若孩子過度索求，恐引發親子爭執。日前有位大學生就控訴家裡給的生活費過少，指出他今年北漂到台北讀書，父母給他一個月生活費2萬3千元，讓他直呼「根本不夠！系上有很多活動都要參與，爸媽到底知不知道在台北一個月2萬3很難生活？」文章曝光後，馬上引發許多網友撻伐。

紅包漲價行情曝光最高達6萬元！網憂：只去親朋好友場了

有人認為這張行情表可以做修正，「泛泛之交，600就差不多了」、「10年前就已經是1人到3000為基底，而且不分場合，確定這表是新的？」，還有人質疑：「包6萬的是1個月收入20萬的人嗎？」。

「存載具 vs. 存會員」哪個中獎機率高？ 內行人揭真正好康

統一發票112年9、10月期中獎號碼已出爐，現今許多民眾為求環保，而選擇使用載具，但有些店家會詢問消費者是否直接將發票存進店家會員，有網友便很好奇，存載具或是存到會員，哪一個發票中獎機率比較高？引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。