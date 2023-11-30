為何金紙要對折才能燒？ 內行2說法曝原因：才知道誰燒的

台灣民間習俗會在特定節日拜拜，會準備供品、拿香祭拜及燒紙錢表達對祖先或神明的敬意。一名網友在拜拜時好奇，「為什麼燒金紙要對折呢？」，吸引不少網友解答及討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，去拜拜燒紙錢時，相當好奇把金紙放入金爐前，「為何要先對折才能放進去燒？」，跟著長輩們去拜拜時，會發現他們都會先把金紙對折才放入金爐燒，不少人會照著做但卻不知道原因，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「產生縫隙以利紙張燃燒，如果是有抽風馬達的超大金爐是可以整疊的丟進去不用折」、「1.增加紙張的空氣對流空間，2.主要不是對折，而是在快速摺紙的過程中，讓大拇指上的指紋間接印在金紙上」、「表面上是因為習俗，實際上是方便燃燒」、「國中理化：這樣燃燒面積加大，會比你直接整本丟進去燒還要燒得快」、「科學說法：空氣對流燒比較快，民間說法：有手印才會知道誰燒的」。

有網友則認為，「一個阿媽說：有點錢的意思，那是心意」、「對折看起來比較多…」、「問題應該是，為什麼不直接出對折好的金紙呢？」、「我喜歡整齊乾淨的紙鈔，所以我有同理心，直接燒整捆的」、「折過在燒，在另外一個世界才算數，這個貨幣才有效」。

有網友表示，最早燒金紙是每戶自己有金爐燒紙錢，整疊丟進去燒不動，丟太多甚至會把火悶熄，所以要一張一張丟，但金爐裡火在燒有空氣對流，而且又很燙不能太靠近丟，直接丟整疊很容易飛走，所以才會對折再丟，「後來就變成習俗了，其實現在去廟裡用大金爐燒，已經可以不用折，整疊丟進去了」。