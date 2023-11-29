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開快炒店爸媽揪親戚幫捧場…「19道菜+酒水」女兒收13600元 網見理由罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示爺爺奶奶去姑姑家開的快炒店捧場，結帳時卻被收取不合理的價格。示意圖／ingimage
一名網友表示爺爺奶奶去姑姑家開的快炒店捧場，結帳時卻被收取不合理的價格。示意圖／ingimage

除了進公司就職，也有人選擇創業開店，當親朋好友來消費時，不少人會提供打折、招待等優惠，然而有民眾卻遇到完全不一樣的的情況。一名網友表示大姑姑家的小孩開了一家快炒燒烤店，爺爺奶奶邀親戚們一同去捧場，15個人吃了19道菜。不料，最後竟被收13600元，原PO並透露原因，文章一出，大姑姑家的行為也引來網友批評。

一名網友在Dcard發文，表示大姑姑家的小孩開了一家快炒燒烤店，爺爺奶奶想去捧場，所以邀親人們相約去用餐。原PO表示，要去吃飯的前一天，奶奶詢問大姑姑帶1萬元夠不夠時，大姑姑說「夠啦！」，沒想到當天結帳時，情況卻跟大姑姑的回答不一樣。

原PO說明，當天一共有15人用餐，總共點了21道菜，其中有兩道菜沒有出餐「因為我們都飽了，有叫姑姑她們不要再料理」，另外有點了四罐飲料，一罐38高粱和兩罐礦泉水。等到爺爺結帳時，原PO一聽到「應付金額13600元」傻眼。

「回到家我跟我媽大致上算了一下，被多收了五六千塊」，原PO並補充，沒有出餐的兩道菜也被算錢。之所以被多收錢，是因為大姑姑一家8人和聘請的員工當天在樓上吃飯，而這些錢也算在他們頭上，理由是「大姑姑覺得（員工）是自己人」。原PO最後附上菜單和餐點照片，納悶「13600元是我吃米不知道米價嗎？」

對此，網友們難以置信，「為啥要算你姑姑那8人加員工⋯那這樣是不是其他客人來吃，那些人也都會算進去？」、「生意是多差，連親戚都要敲」、「好好笑，親友去沒打折、沒招待就算了，還要幫忙請員工吃飯」、「正常來說姑姑把員工當自己人，那姑姑那一團的費用應該是姑姑付」、「這種連自己人都坑的店不知道還能開多久」、「大姑姑家人品極噁！你們是被當成盤子一直敲耶」。

有網友則對於菜色感到震驚，「櫛瓜+起司+巧克米要確定欸，不是加起司食物就變高級欸」、「整體份量對上整體價格，除非真的好吃到不行，不然很快就撐不住了」、「我掃了一下菜單，算60道菜（含白飯），一道算200元，60*200元也才12000元，酒水算一千也才13000元，滿坑的」。

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