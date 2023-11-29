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大學生嫌每月23k生活費不夠 網狂酸：想躺著領上班族薪水？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大學生抱怨父母給的生活費不夠用，引來許多網友撻伐。示意圖／ingimage
一名大學生抱怨父母給的生活費不夠用，引來許多網友撻伐。示意圖／ingimage

現在物價飆升，許多家長體貼孩子，會給予較多的生活費，但若孩子過度索求，恐引發親子爭執。日前有位大學生就控訴家裡給的生活費過少，指出他今年北漂到台北讀書，父母給他一個月生活費2萬3千元，讓他直呼「根本不夠！系上有很多活動都要參與，爸媽到底知不知道在台北一個月2萬3很難生活？」文章曝光後，馬上引發許多網友撻伐。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他從嘉義到台北念書，爸媽一個月給他2萬3千元生活費，但他發現「系上有很多活動，包含迎新、宿營、班聚、聯誼、逛街吃飯、買書等費用，這些加起來2萬3千元根本不夠用」。

原PO表示「爸媽有說『特別多給我一點了』，甚至說如果覺得不夠就自己去打工，真是太扯！別人的爸媽都要自己孩子好好讀書，不要打工浪費時間，我連要多一點生活費都被嫌，他們到底知不知道在台北一個月2萬3千元很難生活？」

貼文曝光後，許多網友不挺「我以前念書時，很多同學都還要辦理助學貸款，打工賺自己生活費」、「你知道有多少人在台北讀大學，一個月只有一萬元嗎」、「基本上有幫忙出學費、住宿費、伙食費就不錯了，這麼大了還不去學怎麼賺錢」、「你知道有人一個月也賺不到2萬3千元嗎？父母不是你的奴隸，他們省下來的，都是讓你花的，你以後賺錢會給他們同樣的錢嗎？」、「書原來是這樣念的，你都已經躺著有2萬3千元了，快跟上班族一樣高了，應該要好好感謝父母吧」、「每個活動都要去，你去念書還是交際呀？」、「完全不知人間疾苦的熊孩子」。

打工 大學生

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