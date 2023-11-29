紅包漲價行情曝光最高達6萬元！網憂：只去親朋好友場了

一名網友在臉書社團「爆廢公社」中PO出整理出的「最新婚宴禮金紅包行情」，供其他網友參考。表示紅包禮金的金額已依物價調漲也跟著漲價，許多網友看完此篇行情表，哀嘆結婚祝福的初衷，怎麼都被金錢給量化而消失了呢？也有網友表示，未來只挑親朋好友結婚的場再去了，其他淡淡的友情結婚場則是能免則免。

原PO PO出的「最新婚宴禮金紅包行情表」，依照請客的地點共分別為「五星級飯店」、「飯店/婚宴會館」、「海鮮餐廳/自宅」，每一等級又有依照交情，共分為「好兄弟/閏密」、「親戚/長官」、「一般交情/同事」、「同學」、「泛泛之交」、「社團」6種等級，且依照出席與否及人數，分為「禮到」、「1人到」、「攜伴」。

其中若是「五星級飯店」最貴等級「攜伴」，「好兄弟/閏密」為6,600元至6萬、「親戚/長官」3,600元至6萬、「一般交情/同事」3,600元至6萬、「同學」3,600元至6萬、「泛泛之交」3,000元至6萬、「社團」3,600元起，以此類推。

基本上，依照出席與否及人數來看的話，「禮到」最低為800元、「1人到」為1,000元、「攜伴」則最少需包3,000元禮金。

網友見文表示：「不懂哪裡來的紅包行情，婚宴是讓大家知道你結婚，感謝大家來祝福的親友，如果沒錢辦婚宴，就不要辦就好了，辦了還在抱怨別人包多少」，也有人認為：「參加喜宴是一種祝福，還特意過去了，卻要用包多少來衡量交情，這不是反而沒意思了嗎？」、「敢辦就要敢請」、「辦個婚宴還要這樣討錢」。

還有不少網友感嘆吃喜宴的紅包禮金漲幅真的有感，以後「好朋友6600元、兄弟12000元，其他一律沒空」、「寧願禮到人不到，人到根本虧本居多」。

也有人認為，這張行情表也可以做一些修正，「泛泛之交，600就差不多了」、「以前在南部包禮3000，結果那裡的長輩說：你怎麼包單數，是在詛咒？」、「10年前就已經是1人到3000為基底，而且不分場合，確定這表是新的？」，還有人質疑：「包6萬的是1個月收入20萬的人嗎？」。