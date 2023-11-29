「存載具 vs. 存會員」哪個中獎機率高？ 內行人揭真正好康

統一發票112年9、10月期中獎號碼已出爐，現今許多民眾為求環保，而選擇使用載具，但有些店家會詢問消費者是否直接將發票存進店家會員，有網友便很好奇，存載具或是存到會員，哪一個發票中獎機率比較高？引發討論。

有網友在Dcard發文詢問，購物時，有時候店家不會直接刷載具條碼，而是存在會員帳號裡面，例如若有便利商店的會員，店員都會詢問消費者是否要直接「存裡面」，讓他相當好奇兩者的中獎機率哪個比較高？

網友給予原PO解答，表示兌獎看的是「發票號碼」而非發票存取方式，「不管你存在哪，那個號碼不會變」、「其實這種靠運氣的東西都是一樣，會中1張就中了，不會中，幾百張都沒用」、「發票號碼都一樣，沒有差別」。

此外，若店家會員有綁定載具，即便直接存會員也會自動存到載具，「刷會員如果有綁定就會自動存到載具」、「妳會員有綁定載具它就會自動歸戶到載具，如果妳會員沒綁定載具就是在會員裡面」、「會員比較麻煩的是領獎要看各家規定，直接用財政部載具領獎比較方便」。

也有網友說明，所謂「中獎率高」是指載具有多一個「雲端發票專屬獎」，「載具有特別獎而已，多一個中獎機率」、「財政部會先給所有開獎，然後雲端會撈出來再開獎一次，所以雲端會參加兩次開獎（擇優給獎），中獎機率才會比紙本的高」。