什麼高級食物不僅昂貴又難吃？網友一面倒點名「它」：吃不懂！

講到高級食材，你心中會浮現什麼料理？多數人一般認為會是帝王蟹、龍蝦、魚翅、鮑魚、松露、海膽等高級食物。對此，有一名網友好奇詢問「什麼貴的食物其實沒有很好吃」？意外引起眾多網友熱烈討論，紛紛點名1食材，表示「吃不懂」！

這名網友在PTT以「什麼貴的食物其實沒有很好吃」為題，指出3樣食材不僅昂貴又難吃。首先是鮭魚卵，他認為口感鹹鹹的，不懂好吃在哪。第二是海膽，他表示之前在北海道吃過，有一個很重的藥水味。第三是鮑魚，覺得也很普通，無奈自嘲「還是我是垃圾嘴？路邊滷肉飯乾麵最對我胃口」。

貼文一出後，引起廣大網友熱烈討論，最多網友點名烏魚子，紛紛認為「烏魚子，死鹹又硬」、「烏魚子，吃不懂...」、「烏魚子，黏牙又不好吃」、「烏魚子真的都不太好吃」、「烏魚子真的好吃不懂」、「烏魚子，鹹死了」、「烏魚子+1」。

另外，也有網友持不同看法，認為這些高級食材才吃不懂，表示「現刨的黑松露白松露、魚子醬」、「鵝肝，就是死鹹而已」、「金箔」、「魚翅絕對名列前茅」、「松露，有股瓦斯的味道」、「有次點松露義大利麵，我以為是淋了機油」、「鵝肝、松露、魚子醬都不喜歡」、「和牛，就是油，真的適合吃一兩片，多了完全不行」、「松露+1，無法欣賞」。

不過也有網友替這些高級食材平反，認為「海膽要吃現剖的！」、「有機會來澎湖吃活海膽，絕對超乎你想像」、「新鮮的海膽是鮮甜的，你應該是吃到不新鮮的」、「正統鵝肝，熱的其實超級好吃，不死鹹」、「海膽吃現抓現宰的超好吃」、「煎鵝肝+菲力牛排+烤麵包這種西班牙小食根本人間美味」。