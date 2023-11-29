她剪1髮型讓五官更立體卻遭老公嫌棄 過來人列優點推爆：回不去了
無論男女，都希望能擁有一款既時尚又容易整理的髮型。有一名女網友指出，女性若剪「1髮型」，不僅能節省大量的時間在吹整頭髮，還能讓自己的五官看起來更立體，好奇大家是否認同這樣的看法？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在PTT以「有女生也喜歡超短髮嗎？」為題，指出自己覺得短髮非常方便，不僅覺得頭很輕，吹頭髮也一下子就解決，而且讓五官看起來更立體。不過老公卻認為，留長髮才比較像女性，讓她好奇發問，是否有女性同樣喜歡超短髮？
貼文曝光後，也引起不少女性共鳴，非常認同這想法，紛紛表示「喜歡短髮，幾乎都是短髮」、「超級無敵方便，吹頭髮很省時間」、「碰到脖子就想剪了，撐最久2個月就要修」、「其實設計師有剪好，反而可以修飾臉型」、「短髮加1，真的很方便」、「若臉型適合短髮，剪短會好看很多」、「日系極短髮超好看」、「沒剪過，真的這麼棒嗎？想試試看了」、「之前長髮，洗頭+吹完，地上會一團頭髮，短髮就算掉同樣根數，看起來也很少」。
不過也有部分女網友指出，超短髮並非每個人都適合，需要找設計師評估自己的五官與臉型，表示「大餅臉會原形畢露，很不方便」、「五官深邃的女生比較適合超短髮，不然根本像個男的」、「感覺還是要看人」、「感覺很看臉」。
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