「駕駛愛鬼切」交通事故多 一票人認同：這縣市紅綠燈裝飾用

台灣交通混亂，時常有意外事故發生。一名南下工作的網友指出，到台南第一天就碰上3起嚴重交通事故，幾乎都是因為機車鬼切，他便直言「台南車禍死傷率好像很高」。

一名網友今（28）日以「台南車禍死傷率全台第一」為題，在PTT發文透露，自己最近到台南工作，抵達後第一天遇到3起嚴重交安事故，看起來都是自小客車撞到鬼切機車。他表示這幾天在台南騎車或開車，也不時遇到亂切、亂鑽的人，「這種駕駛是每一座城市都有沒錯，但台南好像特別容易出現，而且查了一下，台南車禍死傷率好像很高，有沒有台南特別多車禍的八卦？」

台南交通事故死傷人數排名全台第二。圖／翻攝道安資訊查詢網

對此，一票網友點出：「上班紅燈一堆不連貫」、「台南的標線很怪，我真的看不懂啥鬼標」、「大學在台南念書，紅綠燈只是參考用」、「市區路小彎來彎去，加上機車多」、「正常，紅綠燈裝飾用，標誌線參考用」、「台南的路大概是直轄市最爛的」、「路小+行人+機車+攤販+違停+四輪+大車，完美錯亂，馬路產生死亡風暴」。

也有人分享親身經歷：「台南有次我停紅燈，後面10幾台機車全闖過」、「你停紅燈後面還會叭你，他要闖紅燈或右轉」、「台南人是自由的」、「方向燈後照鏡選配，想轉彎就轉」、「計程車都開超快」、「有時候騎車會覺得很像在玩跑酷要閃車，閃路邊違停的，一大堆汽車或者各種障礙物」。

據「道安資訊查詢網」資訊，全台今年1至8月共發生268,330起交通事故，導致359,880人受傷，有1,991人在最近30天內死亡。而在各縣市每10萬人死傷人數中，台中市排名第一，每10萬人就有2,232人死傷；台南市則位居第二，每10萬人就有2,179人死傷。