東京自由行5天！她怨旅伴「2行為超雷」過來人打臉：根本100分

出國選擇自由行的話，慎選旅伴是相當重要的一件事。最近有一名網友和朋友剛從東京五天四夜玩回來，但她抱怨，事前準備都是自己處理，到了日本當地，朋友也只是一個毫無功能的人，在旁邊看卻沒有任何舉動，她好奇是自己忍受度太低，於是問大家「這樣的旅伴算雷嗎？」，引起網友熱議。

網友在PTT女孩版發文，她表示不管國內旅遊或是出國，幾乎都是一人自由行，這次到東京五天四夜，有一個朋友說想跟，於是就兩人一起出發，結果事前準備都是原po自己安排，包含了飯店機票、機場接送、行程餐廳還有所有票券，都是自己處理。

原po指出，到日本的交通、和店員溝通也都是自己在弄，旅伴只有跟著走的功能，沒有任何的想法跟建議，還好旅伴對行程不會抱怨，所以整個旅程中沒有發生不愉快，但是有時候自己正在煩惱行程怎麼接比較順，或者是跟日本人溝通比手畫腳的時候，旅伴就像是一個毫無功能的人，在旁邊發呆，完全沒有想幫忙的意思，「真的會覺得有點惱火」，好奇大家覺得「這樣的旅伴算雷嗎？」

此文一出，不少人都表示，「很可以啊，至少不是行前沒意見，到現場才嫌來嫌去，還發瘋大吼把人丟包」、「不雷啊，不囉嗦很重要，不囉嗦的旅伴比完全沒旅伴好」、「還好，我不會介意」、「沒差，畢竟獨旅也是這樣，最煩的是讓妳更忙的那種」、「沒有吵架的旅伴就是好，但妳應該是根本不適合有旅伴」、「沒有抱怨就100分」、「我覺得可以耶，超可以」、「超完美的分母」。

不過也有人覺得，「雷爆啊，她只想發呆玩吧」、「至少有60分，但會有點煩，至少當下遇到問題時也要一起想辦法，要有個態度」、「我有遇過，我不喜歡同團有人受傷我在那裡奔波，結果旅伴在上PTT，但他真的就是毫無功能且不抱怨」、「都組隊了應該發揮一點隊友價值，不然跟背後靈有什麼差」。