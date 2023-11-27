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停婦幼車位！休旅遭夾「我就是無恥」紙條 網笑了：下次放大張一點

聯合新聞網／ 綜合報導
一台停在婦幼停車位的休旅車，因疑似違規停車，被人用雨刷夾了一張「我就是無恥」字條。圖擷自《路上觀察學院》
一台停在婦幼停車位的休旅車，因疑似違規停車，被人用雨刷夾了一張「我就是無恥」字條。圖擷自《路上觀察學院》

台灣各地常發生停車一位難尋困境，為打造友善親子環境，政府機構、車站及觀光景區等停車場都設有婦幼專用停車格，但過去常發生不符資格者占用情況。近日有網友就捕捉到一台停在婦幼停車位休旅車，因疑似違規停車，被人用雨刷夾了一張「我就是無恥」字條，引發熱議。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》貼出這張照片，畫面中可以看到，銀色休旅車停在婦幼車位，因為前擋非常黑，實在難以辨別車主是否有放置婦幼停車證，而擋風玻璃處夾帶一張「我就是無恥，才來停婦幼車位」字條，也讓原PO不禁直呼：「吃了誠實豆沙包？」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「明顯別人放的，但放的好」、「太小張了，還要靠過去才看得清楚，建議放的人下次用大張一點」、「車內沒有安全座椅、沒有出示婦幼證，大概87％都是違規停車」、「拍照檢舉＞寫紙條陷害車主」、「檢舉罰1,200元，我有送件舉發過，身心障礙車位亦同」。

事實上，交通部表示，婦幼停車格依規定需掛有孕婦及育有6歲以下兒童停車證才能停放，未持合格證占用，可開罰600元以上、1,200元以下罰鍰。

車位 車主 休旅車 孕婦 交通部 停車場

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