搭計程車剛上高架就沒油 爸批運將：孩子遲到還要幫「推車」

許多人趕時間時，會選擇花多一點錢搭計程車。不過有一名爸爸分享，近日遇到一名小黃運將忘記加油，害計程車卡在高架上，讓獨自搭車的小孩在後面幫忙推車，痛批「都沒油了幹嘛還硬要載客？」並忍不住發文抱怨，「司機會不會太扯，要載客人不能先加好油嗎？怎麼會離譜到這個地步？」

原PO在Facebook社團「爆料公社二社」發文表示，小孩要趕去永和參加比賽，媽媽怕來不及因此幫他叫計程車，怎料計程車一上高架就沒油了。小孩當下拍了影片告知家人，接著就下車和司機一起推車，「高架上沒油處理的方式是要幫忙推車下橋，萬一出事怎麼辦？」

原PO補充，將計程車推下橋後，司機也只擔心車沒油，絲毫沒協助小孩叫其他車，「小孩不知道人在哪裡，只能找我們視訊看位置，跟快點自己找計程車」。原本是為了趕時間才搭計程車，沒想到這場烏龍害小孩趕不上比賽，還要冒著危險一起在橋上推車，家長也感到十分焦急擔心。

影片引發眾多網友討論，「居然被你搭到老漢推車」、「不專業的計程車司機」、「滿扯的，沒油還載客人」、「坐計程車就是趕時間了還要這樣幫忙推車」、「你們還幫他推車，是我就再叫其他車了」、「司機忘了加油很不應該」、「這不是忘記吧，只是僥倖的心態而已」。

但也有不少網友認為這位家長太刻薄，「我遇到看他這種年紀，也會幫他推啊，年紀一大把了」、「爺爺也不是故意的啊，他一定也很緊張不知所措」、「如果是我一定會幫忙推車，練練身體，人總是有忘記的時候」。