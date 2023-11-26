病房臨床訪客瘋狂聊天 她忍不住提醒反遭嗆「明天帶更多人」

醫院病房內應保持安靜的空間，讓患者好好休息。不過，有女網友在「爆怨公社」透露，她在醫院病房休息時，來探望隔壁病床的家屬卻一直聊天，向護理站反應後，對方卻不改善，甚至囂張嗆「要帶更多人來」。

原PO表示，她近期住院在病房休息時，因隔壁病床的家屬聊天聲音過大，而感到非常煩躁。她指出，隔壁床共有5、6個人來探病，明明醫院規定探病時間是10點到11點半，但對方一群人卻大聊「一整天」。

無法忍受隔壁病床頻頻傳來的噪音，原PO便向護理站反應，隨後護理師提醒該群人應降低音量，對方卻反嗆「明天要帶更多人來吵」。她說明，自己目前排了一個禮拜的單人病房都排不到，不解醫院為何沒人將這群家屬趕走，無奈直言「現在人怎麼可以那麼沒水準啊…有沒有人可以告訴我，有什麼辦法可以治他們啊？」

貼文曝光，引起許多網友熱議，「換去單人房什麼都解決了」、「沒水準的人太多了，講不完」、「如果醫院無法處理，就直接報警」、「他可以聊一整天，代表也沒病了可以出院」、「遇到真的很吵很討厭，我都趕快轉單人」。

文章底下還釣出一批苦主分享過去住院的不好回憶，「我遇到兒女帶孫來探病順便聚餐，聊天超大聲，我都知道等等可能還有誰會來了，好累」、「我陪我媽住院的時候也是，四人房其中一床從早到晚，最早七八點就有訪客，一群人聚在床位上聊天，如果沒有訪客就跟親友開視訊聊一整天」、「我生小孩的時候，隔壁產婦也是訪客超多，一整天從早聊到晚，人多又大聲」。