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大安區不意外？他夾高麗菜+荷包蛋噴70元 網笑：是不是喊店員阿姨

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發文抱怨夾了兩種菜，價格竟要70元，引發熱議。圖擷自《爆料公社二社》
網友發文抱怨夾了兩種菜，價格竟要70元，引發熱議。圖擷自《爆料公社二社》

相較於一般便當，自助餐可以自由選擇每道菜色，是不少外食族首選，不過也因為許多店家計算價格的方式過於主觀、不夠透明，網路上也常能見到消費者質疑價格的文章。而近日一名網友發文抱怨夾了兩種菜，價格竟要70元，引發熱議。

該名網友在臉書社團《爆料公社二社》貼出菜色，可以看到他夾了荷包蛋與高麗菜，並在一旁放上迴紋針當比例尺，直呼：「大安區這樣要70合理嗎？」似乎對店家計價方式頗有意見。

對此，網友紛紛表示，「荷包蛋10元、高麗菜10元、租金50元，合理吧」、「蛋20、菜50的概念？菜這個量30左右吧，貴了點」、「你是不是叫人家阿姨？」、「台中大安不合理，台北大安我覺得太便宜應該要100」、「我在世貿附近一家自助餐三大盒也才220，你們怎麼都找到這麼貴的」。

據了解，國內蛋價連三周下跌，近二周蛋價沒調漲，維持在產地價每台斤38.5元、批發價每台斤48元；高麗菜價格目前回穩，根據北農統計，上周高麗菜（上價）每公斤平均批發價26元、中價19元、下價12元，零售市場已出現每斤35元的價格。

蛋價 高麗菜 消費者 便當

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