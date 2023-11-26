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星巴克被婆媽攻占…重考生怨「讀不下去」網不挺：你有點危險

聯合新聞網／ 綜合報導
連鎖咖啡廳星巴克是不少人聚會、辦公的去處。示意圖，非新聞事件圖。路透社
連鎖咖啡廳星巴克是不少人聚會、辦公的去處。示意圖，非新聞事件圖。路透社

連鎖咖啡廳星巴克是不少人聚會、辦公的去處，近日有重考生發文指出，某天去消費，想在裡面讀書，結果沙發區被一群愛講八卦的歐巴桑霸占，看起來剛買完菜，食材的臭味都混雜在原本的咖啡香中，且音量大到戴耳機也擋不住，讓他相當無奈。貼文曝光後，也引發網友熱議。

原PO在臉書《匿名公社》發文指出，老實說星巴克的單價比較高，一直以為主打的客群是中、高階藍白領或較文清風的族群，「但最近怎麼一堆歐巴桑亂入，一桌點個一、二杯咖啡，然後霸占所有沙發區，很多一看就是剛買完菜的，衣服亂穿、腳踩拖鞋就提著塑膠袋進來，原本店裡的咖啡香，變成菜、魚、肉類混雜的臭味，每個人都在大聲講別人壞話，還笑很大聲，戴耳機還完全擋不住！」

原PO表示，自己是重考生，以前喜歡去路易莎讀書，後來發現都會有直銷團體跑來，才改到星巴克，「但我真的快被這些阿桑嚇瘋了，圖書館有愛講電話的阿伯族，路易莎有直銷團，現在星巴克又有阿桑團，這世界到底怎麼了？」

對此，大多網友不認同原PO，「都要重考了，你應該選擇圖書館，不是咖啡廳，難怪你會重考，自以為自己很高尚嗎？」、「重考生還這樣靜不下心，有點危險」、「咖啡廳是讓人喝咖啡聚會的，不是讓你去那邊讀書的」、「難怪你重考，讀書不在家裡讀，跑咖啡廳才嫌人家吵」。

也有過來人分享，「麥當勞也是一堆人點杯飲料就坐一整天，以為這是學生才會做的事情，結果現在一堆中年人占據麥當勞，還有50幾歲的在麥當勞只點一份薯條，坐著談戀愛，真的要內用的根本沒位子」。

星巴克 咖啡廳 麥當勞 路易莎

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