星巴克被婆媽攻占…重考生怨「讀不下去」網不挺：你有點危險

拾金不昧是美德，在路邊見到遺失物送交到警察局，對失主而言也是一大善舉。想不到近日一名網友撿到一個皮夾，送交警局後竟接到警方電話，表示失主要向他提告，理由是皮夾內容物有遺失，他傻眼直呼心寒。提告人也現身留言，因為遺失現金信用卡、護身符等，讓他「沒辦法不提告」，不過一番解釋仍無法讓其他人買帳。

2023-11-25 17:44