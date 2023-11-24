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護理師吐苦水！家屬不滿敬老號優先 朝護理師罵三字經、動手

聯合新聞網／ 綜合報導
護理人員在職場上，時常會遇到令人頭痛的病患或家屬。示意圖／ingimage
護理人員在職場上，時常會遇到令人頭痛的病患或家屬。示意圖／ingimage

護理人員在職場上，時常會遇到令人頭痛的病患或家屬。一名護理師分享，近日在準備幫病人看診前，居然遭到家屬以「三字經」出言謾罵、威脅，甚至動手拉扯，造成她和護理師學姊多處拉傷、挫傷。貼文引起眾人憤怒，紛紛替原PO加油勉勵。

原PO在Dcard發文表示，事件發生在北部一間醫學中心門診，當時早上剛開診，還沒開始叫號，就聽到候診區傳來病人咆哮聲。她過去才發現，原來是序號第一位的病人家屬，不滿前面還有一位敬老號，便開始對護理師學姊大小聲、罵三字經。

當時醫師尚未到診，病人家屬的情緒也很失控，原PO便建議學姊先請保全來處理。結果還沒回過神，那位家屬就開始動手，「他抓著我的衣領開始亂扯亂打，也開始扯學姊的手。」原PO回憶，當時第一個反應是先保護正在打電話的學姊，過程中雖然一旁民眾有上前勸架，她們還是被家屬扯得亂七八糟。後來即便保全和護理長都來了，家屬還是繼續咆哮。

學姊到急診驗傷後，手部多處拉傷、被扯斷一個手鍊，而原PO則是頸部挫傷。接著醫院法務人員帶她們去做完筆錄後，她們決定提起醫療、傷害、恐嚇和民事訴訟。但法務學姊無奈說明，這場官司可能會打很久，「我們說沒關係，用我們兩個的經驗，希望能保護未來職場的醫護人員們。」

原PO補充，由於那位家屬有失智症，且事發在診間，監視器沒有拍到，目前的證據只有後來趕到的保全身上的密錄器以及在場民眾說詞。「其實打這篇文的時候整個人都還很驚魂未定」，原PO表示，學姊在急診哭完後說明天可以繼續上班，自己則正在吃鎮定劑，並請假一天在家休養。

貼文引發網友熱議，紛紛替原PO打氣，「辛苦了，希望醫護人員都能受到尊重」、「醫療暴力零容忍」、「我也當過門診護理師，知道這種不講理的病人有多麽難纏，真的辛苦你們了」、「身邊也有其他護理師，希望大家都能受到尊重保護」、「病人沒常識嗎？敬老號優先看診應該也實施一陣子了」、「現在的病人真的越來越誇張！沒把護理師放在眼裡啊」。

護理師 醫療暴力

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