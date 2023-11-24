2天不在家！租屋處被掛2袋餐點怕詐騙 網突破盲點：別緊張

外出返家如果看到門口多了不知道哪裡來的餐點，相信多數人都會起疑心。有一名網友在臉書透露日前回到租屋處時，發現門把上多了外送的餐點，但他不知道是誰送的，擔心是詐騙，只好趕快報警。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼文表示，自己在高雄租房子，日前有兩天返鄉沒有在租屋處，沒想到一回去後發現門把上被掛了食物，而且是連續兩天都各送一袋，讓他擔心可能是新型詐騙手法，於是問完房東後立刻報警。

警察認為原PO擔心太多了，但還是幫他把東西帶走處理掉。原PO覺得不論是不是詐騙或者送錯，都希望不要再有類似的狀況發生，畢竟送來的食物份量不少，就這樣拿去丟掉感覺很浪費。

有內行人解釋是地址填錯或定位設錯，「可能有人填錯地址自己不知道吧」、「有人填錯地址了吧」、「這種就是定位點餐，有可能是樓上樓下或隔壁棟點餐，然後沒檢查又不會改，倒楣的是外送員，雖然不用賠錢，但是公司會註記，達到一定次數會停權」、「你可以問問你家後面那棟是不是門牌跟你同號碼，如果是的話未來還會一直有，很多客人的定位設定在你家，然後你家跟後面那棟又剛好門牌號碼一樣，就差巷子不一樣」。