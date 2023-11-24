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豪擺婚禮朋友竟付這人情價 新娘打開氣爆：真不懂禮數

香港01／ 撰文：布萊恩
臺灣有新婚人妻於網上發文表示，近日在台北舉辦了1圍超過3萬新臺幣（逾7,600港元）婚禮，惟其中1位朋友支付的「人情」讓她傻眼憤怒。（示意圖／Ingimage）
臺灣有新婚人妻於網上發文表示，近日在台北舉辦了1圍超過3萬新臺幣（逾7,600港元）婚禮，惟其中1位朋友支付的「人情」讓她傻眼憤怒。（示意圖／Ingimage）

雖說赴婚宴「人情」多少只重心意，但這封「人情」也太誇張了吧！臺灣有新婚人妻於網上發文表示，近日在台北舉辦了1圍超過3萬新臺幣（逾7,600港元）婚禮，惟其中1位朋友支付的「人情」讓她傻眼憤怒，直斥「怎麼會有這樣不懂禮數的朋友」。貼文引來網友熱議，認為樓主如有不滿，應向朋友問清楚，以免不必要誤會。

該新婚人妻於臺灣Dcard討論區以「婚禮收到空的紅包袋」為題發文講述是次不快事件。她指出，近日在臺北舉辦婚禮，1圍價值超過3萬新臺幣（逾7,600港元），原本當天一切都好，卻有1事讓她「耿耿於懷」，就是其中1位朋友的「人情」問題。

樓主憶述，當日婚禮途中，「小管家」跑來說有1位朋友給了1個「空的紅包」，還要「折一半」，問她是否要回禮餅，「那時我在化妝沒有空看手機還想說是不是對方身上沒帶錢，是不是有改用匯款或禮物祝福的狀況，就直接回說給餅，結果婚禮後在覆點，還真的是空的耶」。

原PO對這朋友的「人情」感到傻眼，「網上查詢過空紅包是詛咒很不吉利。真的覺得如果不想來或有困難真的沒有強迫，表單也可以直接填不參加，但空紅包上也沒有祝福語只有寫自己的名字真的很問號」。

原PO又強調辦婚禮不是為了賺錢，但批評該朋友「不懂禮數」和「又吃又拿」，「我們婚禮完全不是以賺錢為目的，也跟前往的朋友們說心意就好，只是覺得自己身邊怎麼會有這樣不懂禮數的朋友......畢竟又拿餅又拿伴手禮，也吃了喜酒怎麼看都不是來祝福的不是嗎」。

樓主憶述，當日婚禮途中，「小管家」跑來說有1位朋友給了1個「空的紅包」，還要「折一半」。（示意圖／Ingimage）
樓主憶述，當日婚禮途中，「小管家」跑來說有1位朋友給了1個「空的紅包」，還要「折一半」。（示意圖／Ingimage）

貼文引來網友熱議，大部份人都認為可能是親友拿錯紅包，建議原PO向親友問清楚，避免不必要誤會，「直接問他吧，我爸之前去參加他們老闆兒子婚禮，包26000，結果因為紅包沒封口+倒插在口袋，到收禮人那只剩下11000，還好跟老闆交情還算有， 來問我爸怎麼是單數，不然這誤會就大了」、「之前在哥哥婚禮上充當收禮金小能手，也有收到過空的紅包袋，然後厚著臉皮去問了那對夫婦，他們才發現拿錯紅包袋了」、「覺得是忘記放錢進去耶！不然應該不會臉皮厚到紅包袋上還寫自己名字」。

原PO後來更新貼文，指本身與這位朋友相熟，怕直接問會傷感情，「這位『友人』是很熟的朋友，所以更會想著怎麼樣做不傷感情，但心裡總覺得問出來等於也是傷感情。再來是我們在發帖子前都先詢問有沒有想來（是非常尊重朋友的意願），所以要來的都是確定後填表才發帖的哦！也有直接說來不了的朋友我們是沒有收禮的，也希望看過此文的各位網友不要引戰了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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