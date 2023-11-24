藏壽司喝到漂白水？水杯驚見白色粉末 他怒：可以再噁一點

日本迴轉壽司品牌「藏壽司」受到許多人的歡迎，高雄一間藏壽司卻驚傳杯子沒洗乾淨，害客人喝到漂白水。一名網友分享，他到藏壽司吃飯，竟發現水杯上有不明白色粉末。向店員反應後，店員的處理態度卻很敷衍，讓他感到十分傻眼。

原PO在Dcard發文表示，昨日到藏壽司高雄岡山店用餐時，居然發現用來裝水、泡抹茶的杯子上，殘留大量白色粉末，「一開始以為是杯子沒洗乾淨，裝了一杯水喝，後來才發現整杯子裡外都有不明白色粉末」。原PO馬上告知店員，但店家的回應卻讓他感到更生氣。

店員解釋，可能是早上用漂白水消毒後沒擦杯子，並答應幫原PO更換，卻不打算處理其他放在架上的杯子，「整疊不拿去處理是要留給下一個客人使用？我又強調一次『整疊都是髒的』他才端走，這服務真的是黑人問號。」原PO補充，接著經理出面說了幾句抱歉就想草草了事，「公關這樣處理的嗎？岡山店可以再噁心一點沒有關係」。

貼文引發熱議，網友紛紛表示，「髒壽司」、「藏壽司杯子真的很噁，裝水每3個裡面就會有1個上面飄一層油，遇到超多次」、「也太恐怖了吧，這樣我以後怎麼還敢吃藏壽司啊」、「買尬，喝漂白茶」、「我就知道那個噁心的杯子遲早有一天會出事」、「每次去岡山店我都以為自己是奧客欸！因為隨時隨地都想要客訴！而且他們很常把問題推給客人」。

也有員工出面說明，清洗杯子的流程是先泡漂白水，再過洗碗機用熱水沖洗，最後擦杯子 ，「應該是那間店前一天晚上把茶杯拿去泡漂白水，早班的人洗茶杯之前沒有先用冷水沖過（洗碗機是用熱水洗）就直接丟進洗碗機裡，所以才有那個白白的粉」、「其實應該有擦，因為沒擦更嚴重，但擦的不夠大力泡完漂白水就很容易這樣」。