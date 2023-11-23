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高雄氣爆曾借8死者停屍 名貴大飯店掛上出售海報

聯合新聞網／ 綜合報導

2014年高雄氣爆造成32死、321人輕重傷的慘劇，包括高雄市三多一路、三多二路、凱旋三路、一心一路等多條重要道路，均受到嚴重破壞，周邊店家也因爆炸造成重大經濟損失。當時位於氣爆重災區的名貴大飯店，由於出借飯店門口給予救難人員，供暫無法運出的8名路人死者停屍，而受到關注，但近日網友發現名貴大飯店在暫停營業後，整棟大樓已掛上出售的黃條子，準備出售。

名貴大飯店在暫停營業後，整棟大樓已掛上出售的黃條子，準備出售。擷自臉書社團「路上觀察學院」
名貴大飯店在暫停營業後，整棟大樓已掛上出售的黃條子，準備出售。擷自臉書社團「路上觀察學院」

原PO在臉書社團「路上觀察學院」中PO出名貴大飯店出售中的照片指出：「氣爆快十年了，突然發現飯店要賣了，祝福善心的老闆一生平安！」隨文還附上當年出借飯店門口供停屍的報導內容。網友見文則表示不捨，有人稱道：「我們從未見過上帝，但看見天使在人間」、「當初看到這間飯店的新聞真的很感動」、「我家在對面，氣爆時停屍的震撼歷歷在目」。

但也有網友逆風表示，這樣喚起大家的回憶「這不是讓他們更難賣了嗎？」畢竟可能有些人還是會忌諱，但也有人認為：「不要用自己的高度去看事情，講這麼多你也買不起」，有房仲業者留言表示：「有時越不計較的人，往往最後越有福報，不管是買方還是賣方都一樣」。

據了解，名貴大飯店以平價飯店作定位，曾還推出學生價一晚不到一千元的價格，疫情期間轉型為防疫旅館，仍不敵觀光蕭條，最後停止營業，走上出售整棟飯店一途。

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