出國旅遊願意把預算花在哪？ 網一面倒喊美食：去國外就是吃爆

不少人出國旅遊會願意把預算花在自己較在意的地方。一名網友表示，旅行時會想把預算花在住宿、美食或景點安排上，相反地，購物對她來說就還好，除非是幫忙家人代買，於是好奇，「大家旅行時會比較願意在哪部分多花一點預算？」。

一名網友在PTT「女孩版」發文，旅行對她來說是體驗當地的文化及特色，所以她願意花比較多預算在住宿、食物或是景點安排，比方說到適合渡假的地方，她願意住在高級的度假村，也願意花比較多車程去特別或特殊景點，也願意包車導遊，沿路跟當地的導遊聊天，了解當地發生的人、事、物及文化特色，相反地，她對購物就還好，若要買也只是幫忙家人代買而已，於是想問問大家，「會願意在哪部分多花一點預算？」，引起不少網友討論。

有不少網友願意把預算花在美食上，「這些年一直在國外流浪，住宿愈來愈不在意，比較會花錢在吃上面」、「吃，只要好吃貴點或便宜都可以」、「吃，買東西也沒買很多，住覺得基本設施有乾淨即可」、「吃，但常一起旅行的朋友是住」、「當地食物跟特殊文化體驗，睡的話乾淨衛生、能洗澡、睡得好就好」、「吃，去國外就是吃爆！」、「特殊的體驗或者當地料理，住最隨興，這幾年我幾乎不住旅館」。

有網友則比較重視景點和住宿，「景點住宿優先，吃什麼倒是其次」、「門票之類的，難得去了就想去看看各種事物」、「景點＝住＞吃＞購物」、「住宿吧～吃的會希望選當地特色小吃就好」、「景點>吃>住，但是這變因很多，為了想去的景點也可能在住上面多花」、「住，吃的久久去一次也可以吃好一點，畢竟當地才有的、然後伴手禮、交通會想省一點，搭配公共交通也可以體驗當地的生活～」、「我是不會花大錢在住飯店，我會去住青年旅館或是airbnb找當地的民宅，這些比較接地氣」。

不過，有網友認為全部都很重要，「說啥呢？當然是全部，要省錢乾脆別出門」、「全部，出去玩就是要開心，不想為了省錢影響自己心情」、「難得出門一趟，吃喝玩樂住都很願意花，好像只有紀念品不想花太多錢，帶回來佔空間而已，帶著相片跟回憶走就好」、「都很重要，買喜歡的東西也很重要，大家都沒有購物，我自己倒是買好買滿」、「都花，畢竟我可是出來玩呢」。