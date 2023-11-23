快訊

親民黨不分區李桐豪第一 老師傅宋楚瑜當「總教練」未入列

中國羽賽／左手重炮開轟 林俊易拍退世界第二金廷晉級8強

馬英九做完見證換郭台銘當桶箍 藍白在野整合還有戲？

出國旅遊願意把預算花在哪？ 網一面倒喊美食：去國外就是吃爆

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇，「大家旅行時會比較願意在哪部分多花一點預算？」，引起不少網友熱烈討論。記者季相儒／攝影
有網友好奇，「大家旅行時會比較願意在哪部分多花一點預算？」，引起不少網友熱烈討論。記者季相儒／攝影

不少人出國旅遊會願意把預算花在自己較在意的地方。一名網友表示，旅行時會想把預算花在住宿美食或景點安排上，相反地，購物對她來說就還好，除非是幫忙家人代買，於是好奇，「大家旅行時會比較願意在哪部分多花一點預算？」。

一名網友在PTT「女孩版」發文，旅行對她來說是體驗當地的文化及特色，所以她願意花比較多預算在住宿、食物或是景點安排，比方說到適合渡假的地方，她願意住在高級的度假村，也願意花比較多車程去特別或特殊景點，也願意包車導遊，沿路跟當地的導遊聊天，了解當地發生的人、事、物及文化特色，相反地，她對購物就還好，若要買也只是幫忙家人代買而已，於是想問問大家，「會願意在哪部分多花一點預算？」，引起不少網友討論。

有不少網友願意把預算花在美食上，「這些年一直在國外流浪，住宿愈來愈不在意，比較會花錢在吃上面」、「吃，只要好吃貴點或便宜都可以」、「吃，買東西也沒買很多，住覺得基本設施有乾淨即可」、「吃，但常一起旅行的朋友是住」、「當地食物跟特殊文化體驗，睡的話乾淨衛生、能洗澡、睡得好就好」、「吃，去國外就是吃爆！」、「特殊的體驗或者當地料理，住最隨興，這幾年我幾乎不住旅館」。

有網友則比較重視景點和住宿，「景點住宿優先，吃什麼倒是其次」、「門票之類的，難得去了就想去看看各種事物」、「景點＝住＞吃＞購物」、「住宿吧～吃的會希望選當地特色小吃就好」、「景點>吃>住，但是這變因很多，為了想去的景點也可能在住上面多花」、「住，吃的久久去一次也可以吃好一點，畢竟當地才有的、然後伴手禮、交通會想省一點，搭配公共交通也可以體驗當地的生活～」、「我是不會花大錢在住飯店，我會去住青年旅館或是airbnb找當地的民宅，這些比較接地氣」。

不過，有網友認為全部都很重要，「說啥呢？當然是全部，要省錢乾脆別出門」、「全部，出去玩就是要開心，不想為了省錢影響自己心情」、「難得出門一趟，吃喝玩樂住都很願意花，好像只有紀念品不想花太多錢，帶回來佔空間而已，帶著相片跟回憶走就好」、「都很重要，買喜歡的東西也很重要，大家都沒有購物，我自己倒是買好買滿」、「都花，畢竟我可是出來玩呢」。

住宿 出國旅遊 美食

延伸閱讀

他批台灣景點建物沒自己風格 眾人點頭：「專攻盤子」就夠賺了

台男只愛去日本「挨轟沒國際觀」 老司機全搖頭：去這2國才是真男人

國人出國觀光大爆熱潮 創下史上最大旅遊逆差

台灣人旅遊最愛飛日本 網友揭4大誘因：沒地方贏過

相關新聞

出國旅遊願意把預算花在哪？ 網一面倒喊美食：去國外就是吃爆

不少人出國旅遊會願意把預算花在自己較在意的地方。一名網友表示，旅行時會想把預算花在住宿、美食或景點安排上，相反地，購物對她來說就還好，除非是幫忙家人代買，於是好奇，「大家旅行時會比較願意在哪部分多花一點預算？」。

屏科大大一生騎車自撞亡 死前緊握義消學長的手：我會不會就這樣死掉？

當時為死者急救、也是學長的龍泉救護義消留言救援過程，哀嘆死者在意識清楚前除了直喊對不起，也憂心自己會不會因為這場車禍就這樣死掉。

台裔女孩選美奪后喊「台灣是獨立國家」 引網友爭論不休

有一男網友在Dcard貼文分享他就讀美國大學一年級的妹妹張芳瑜贏得美國亞洲小姐后冠，並在獲獎時高喊「台灣是獨立國家」，貼文後引發網友熱議，「台灣一直都是獨立國家啊」，也有人表示，「中華民國是獨立國家還比較正確」，爭論不休。

驚海底撈不收「服務費」 他嘆：掃碼點餐的餐廳怎敢收10%

台灣許多餐廳都會額外向消費者收取10%服務費，但一位網友日前光顧海底撈後發現，居然沒有額外向消費者收取服務費，讓他回想到許多沒讓顧客有「服務」感受的店家都要收取服務費，大嘆服務費制度的不合理。

北市旅館枕頭內爬出床蝨！旅客活捉兩隻 櫃台僅口頭道歉

台灣有網友指出，近日入住北市萬華區的某家商旅兩日，在床上和枕頭內也發現疑似是臭蟲的入侵，讓他驚嚇到在臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」中發文，提醒台灣旅客注意。

男大生動包皮手術！一脫褲見「護理師」身分尬爆：當下超想死

如果遇到不熟的鄰居，在同一個空間內，只是短短的幾秒鐘，都可能會覺得尷尬。而近日有一位21歲的男大生去做了「割包皮」手術，結果到了手術室後，才發現護理師是「鄰居小姐姐」，讓他直呼「當下真的好想死」，不知道以後遇到該如何面對，引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。