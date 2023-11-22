台裔女孩選美奪后喊「台灣是獨立國家」 引網友爭論不休

有一男網友在Dcard貼文分享他就讀美國大學一年級的妹妹張芳瑜贏得美國亞洲小姐后冠，並在獲獎時高喊「台灣是獨立國家」，貼文後引發網友熱議，「台灣一直都是獨立國家啊」，也有人表示，「中華民國是獨立國家還比較正確」，爭論不休。

原PO貼文中表示，自己的妹妹日前在2023年美國亞洲小姐（Miss Asia USA）決賽獲得后冠，除了奪后之外，她還「一舉拿下最佳人氣獎、觀眾票選獎、最佳泳裝、最佳晚禮服等4項大獎」，當地台灣僑胞也有上百人到場，幫台裔女孩加油打氣，當現場司儀說出張芳瑜奪后時，台僑加油團開心地大聲歡呼，「現場司儀也不斷喊出『Taiwan』」。

原PO說妹妹先前就曾拿下洛杉磯台灣人社區的「台美小姐」皇后，2023年4月總統蔡英文過境美國時，在洛杉磯舉辦了700人的僑宴，就是由妹妹擔任主持人。根據媒體報導，

張芳瑜在奪后時會喊出「台灣是獨立國家」，是因為「不願意看到台灣在國際場合以『中華台北』自稱」，妹妹認為台灣有自己的名字，且是一個獨立國家，「希望藉著贏得后冠，可以告訴大家，台灣是一個獨立的國家，在國際場合上我們理當擁有代表權」。

網友們看完照片和貼文後，紛紛留言稱讚張芳瑜「好厲害！人也很漂亮」、「好感動，謝謝妳為我們中華民國發聲」。不過，貼文內容也引發不同觀點的網友熱議和論戰，有人說，「台灣一直都是獨立國家啊，有自己的護照、貨幣、選舉和自由民主」、「本來就是獨立國家，難道我們護照跟貨幣跟中華人民共和國用一樣的嗎？之前國民黨執政，我也認同我們就是一個國家沒有錯」、「認真說，國際上你講台灣，大家都知道你從哪來。講中華民國，受一中政策影響，抱歉人家只會當你是China」、「沒必要逼大家都要熟讀我們國家的歷史吧」。

也有網友表示，「台灣是獨立國家，聽起來如同金門是獨立國家，馬祖是獨立國家一樣，中華民國是獨立國家還比較正確」、「中華民國才是國家名稱，中華民國目前也不是獨立的國家，因為大部分領土被中共佔領，國際上也沒有話語權」。

住離島的網友表示，「我自己是離島人，其實不在乎這種台澎金馬的差別，現在國際上大家就只知道台灣Taiwan，要說China或Republic Of China人家也不會跟台灣聯想到一起」。

更有網友留言發問，「為什麼新聞每次都一定要強調『理工』女孩？如果是一個帥哥的話要強調『文組』男孩嗎？」、「這文章內容，假如說她是文科女孩，還會這樣寫『理工』女孩，不懂為什麼還要貼標籤？」有人不忘提醒，「台灣打仗的時候記得回來欸，不要留在美國喔」。