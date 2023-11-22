驚海底撈不收「服務費」 他嘆：掃碼點餐的餐廳怎敢收10%

台灣許多餐廳都會額外向消費者收取10%服務費，但一位網友日前光顧海底撈後發現，居然沒有額外向消費者收取服務費，讓他回想到許多沒讓顧客有「服務」感受的店家都要收取服務費，大嘆服務費制度的不合理。

海底撈火鍋不只單純吃火鍋，除了有變臉、甩麵表演外，更以周到的服務聞名。一名網友在Dcard發文提到，日前去海底撈用餐時，除了餐點好吃，也有很優秀的服務，重點居然不用額外付服務費。原Po表示，海底撈不收服務費的做法，讓他無法理解為何有些要自助點餐、倒水的餐廳卻要收取服務費，「最後這些錢服務員也領不到啊，台灣10%的服務費真的很不合理耶」。

網友們分析，海底撈本身單價偏高，應該已經含服務費在內，「我猜海底撈應該事先就把服務費用加在餐點內了，所以單價才會那麼高」、「已經夠貴了還要什麼服務費」、「服務費不是真的是因為服務欸，有時候只是想多A錢而已，海底撈夠貴了自然不需要來這套」。

也有網友同意很多店家沒有提供相對應的服務，卻收取10%服務費相當不合理，「也有餐廳是本來不用服務費結果改成收服務費，反而點餐等等的都變成自己來，根本變相漲價，覺得吃相難看」、「吃到飽要服務費我真的不能理解，吃也是我自己拿還要收我服務費」、「某些收服務費但根本沒提供啥服務的餐廳，還不如直接將價格加到菜單裡面去，感受上還比較好」。