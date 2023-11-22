快訊

多卡族不受歡迎？ 清卡潮後注意銀行2大策略改變

「互相棄保就被選民放棄」 連勝文：黃珊珊要想想宋楚瑜教她的

好市多黑色購物週Day 3！又見隱藏版優惠 蘋果這款MacBook免3萬元

男大生動包皮手術！一脫褲見「護理師」身分尬爆：當下超想死

聯合新聞網／ 綜合報導
男大生到醫院做割包皮手術，卻遇上是護理師的鄰居小姐姐，讓他當下真的尷尬到很想死。 圖／canva
男大生到醫院做割包皮手術，卻遇上是護理師的鄰居小姐姐，讓他當下真的尷尬到很想死。 圖／canva

如果遇到不熟的鄰居，在同一個空間內，只是短短的幾秒鐘，都可能會覺得尷尬。而近日有一位21歲的男大生去做了「割包皮」手術，結果到了手術室後，才發現護理師是「鄰居小姐姐」，讓他直呼「當下真的好想死」，不知道以後遇到該如何面對，引起網友熱議。

一名網友在Dcard發文，前陣子去開了「割包皮」手術，當天出門前遇到了隔壁鄰居小姐姐要出門上班，基於禮貌打了聲招呼，因為不是很熟，只知道對方是護理師，但不知道是哪一家醫院的。

接著原po兩小時後到了醫院報到，就準備去開刀，沒想到在進去手術室那刻愣住了，因為他看到了「鄰居小姐姐」在場，原本還以為看錯人，但講話聲音一模一樣，原po也看出她眼神有些尷尬，但兩人還是當成不認識。

原po表示當下也只能假裝沒事，然後把下半身露出來給她消毒，他尷尬到不行，直呼「那一刻真的好想死」，尤其是打麻藥的時候超痛，很想要大叫，但礙於面子問題，只能一直忍耐，後來開刀也順利結束了，但原po卻不知道以後該怎麼面對「鄰居小姐姐」。

文章出後馬上引起網友熱議，不少人認為「沒差啦，她都看過這麼多了」、「割包皮有什麼難說出口的」、「別想太多了」、「尊重一下專業吧，護理師的工作而已」，也有讀護理的學生表示「真的沒必要尷尬，我去實習手術室大大小小的懶覺，鮑魚都看過，誰會在意」。

也有人開玩笑說，「她一定覺得你是變態，知道她在哪上班，還去她上班的地方割包皮，你可以準備搬家了」、「你完蛋了，建議先寫不自殺聲明，人格自清保證書，法律顧問申請書，小心人家過兩天上網公審metoo」、「只能要她負責你的下半生了」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

手術 護理師 鄰居

延伸閱讀

麻醉還沒退？黑汪手術結束「伸舌舔玻璃」整組壞光 獸醫翻白眼：根本沒打麻藥

婦人騎車自摔左膝無法彎曲 及早就醫手術免換膝關節

廚師扛家計強忍劇痛 髖骨竟「蛀掉了」

議員憂心護理師離職潮 嘉市衛生局調查轄內醫院未現原因曝

相關新聞

驚海底撈不收「服務費」 他嘆：掃碼點餐的餐廳怎敢收10%

台灣許多餐廳都會額外向消費者收取10%服務費，但一位網友日前光顧海底撈後發現，居然沒有額外向消費者收取服務費，讓他回想到許多沒讓顧客有「服務」感受的店家都要收取服務費，大嘆服務費制度的不合理。

北市旅館枕頭內爬出臭蟲！旅客活捉兩隻 櫃台僅口頭道歉

台灣有網友指出，近日入住北市萬華區的某家商旅兩日，在床上和枕頭內也發現疑似是臭蟲的入侵，讓他驚嚇到在臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」中發文，提醒台灣旅客注意。

男大生動包皮手術！一脫褲見「護理師」身分尬爆：當下超想死

如果遇到不熟的鄰居，在同一個空間內，只是短短的幾秒鐘，都可能會覺得尷尬。而近日有一位21歲的男大生去做了「割包皮」手術，結果到了手術室後，才發現護理師是「鄰居小姐姐」，讓他直呼「當下真的好想死」，不知道以後遇到該如何面對，引起網友熱議。

影／日本新宿車站出現台灣桃園3D廣告 市議員喊醜：覺得羞恥

位於新宿車站東口的3D廣告，原本的巨大3D貓變成了台灣桃園觀光宣傳廣告，只見畫面中用黃色招牌寫著「台灣桃園」，掛上兩只中式燈籠的下方，還有幾顆巨大的粉紅桃子，讓黃瓊慧忍不住在臉書呼籲桃園市政府能不能提早撤除，因為真的看了「很羞恥」。

被陌生人撿到icash卡狂刷 他不忍報警網建議：要給教訓

撿到他人悠遊卡、icash若佔為己有，隨意花費裡面的儲值金額，恐遭檢方依「侵占遺失物罪」起訴。日前有位網友表示，他遺失了超商的icash卡，裡面的儲值金一直被陌生人到處刷，而且他有綁定卡號，可以看到消費地點、品項、時間，讓他發文表示「我該報警給對方警惕嗎？」

他好奇寵物雞逛超市「不知道怎麼想」網笑：長大立志要當炸雞塊

近年來養寵物的人越來越多，還流行養「特殊寵物」。日前有一名網友發文表示，看到有人帶著寵物雞去逛超市，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。