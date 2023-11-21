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被陌生人撿到icash卡狂刷 他不忍報警網建議：要給教訓

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的icash卡被盜刷，詢問網友是否該報警，多數人勸他報警處理，給對方一個教訓。示意圖／7-ELEVEN提供
一名網友的icash卡被盜刷，詢問網友是否該報警，多數人勸他報警處理，給對方一個教訓。示意圖／7-ELEVEN提供

撿到他人悠遊卡、icash若佔為己有，隨意花費裡面的儲值金額，恐遭檢方依「侵占遺失物罪」起訴。日前有位網友表示，他遺失了超商的icash卡，裡面的儲值金一直被陌生人到處刷，而且他有綁定卡號，可以看到消費地點、品項、時間，讓他發文表示「我該報警給對方警惕嗎？」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他不小心遺失了超商的icash卡，裡面的儲值金額一直被陌生人盜刷，讓他發文警告「這位陌生人，你知道我的卡片是有綁定的嗎？消費地點、品項、時間都一清二楚，超商還有監視器可以看，我該報警給你警惕嗎？」

從原PO貼出的消費明細來看，他被不斷小額刷卡，從10元到108元不等，且每天都有使用，事後他也補充「這位陌生人好像滿喜歡喝麥香的，我儲值的卡片餘額用完了，我想看看他會不會繼續儲值進去，我擔心他的工作需要用良民證，如果報警讓他有侵占罪，會不會他就沒了工作？我看他跑了好幾家超商，都靠超商食物果腹，想必是為了三餐溫飽的人」。

不過多數人建議原PO報警，認為「雖然你怕他留下不好的紀錄，但如果不及時糾正做錯事的人，反而會讓他覺得撿到別的東西都可以侵占」、「都被盜刷了，還不報警嗎？」、「等什麼？報警吧」、「去調閱監視器報警好嗎？」、「直接報案了，能夠抓到他就是要給他懲罰，縱容他只會助長這個犯人」、「可以去報案，我朋友遇到一樣的事情，他直接報警，調閱消費地點的監視器畫面，後來真的把那個人抓出來了」。

一名網友發現有陌生人撿到他的icash卡，不斷盜刷買飲料，但他又不忍心報警，多數人勸他「給盜刷的人一個教訓」。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」
一名網友發現有陌生人撿到他的icash卡，不斷盜刷買飲料，但他又不忍心報警，多數人勸他「給盜刷的人一個教訓」。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

超商 侵占

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