他好奇寵物雞逛超市「不知道怎麼想」網笑：長大立志要當炸雞塊

近年來養寵物的人越來越多，還流行養「特殊寵物」。日前有一名網友發文表示，看到有人帶著寵物雞去逛超市，引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，他去逛超市的時候，遇見有人帶著一隻寵物雞正在選購架上的暖湯商品，於是好奇想問「不知道那隻雞當時怎麼想」。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，吸引了逾3.6萬人按讚，並紛紛留言「雞：老王不是說他去外地打工了嗎?」、「不知道要挑哪款中藥泡澡包？」、「主人：湯底你自己選」、「看著被包裝過後的朋友，心情很是複雜」、「他表情有一種在無奈之中還能透露出無奈的無奈感」、「老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪」。

不過也有網友表示「能被當寵物養到自然老死的雞很幸福」、「雞怎麼想重要嗎？購物者想買什麼當熬湯的佐料才是重點」、「大概跟人類逛靈骨塔時的感覺是一樣的」、「雞：明明說是逛街，怎麼來靈骨塔」、「再講不聽，你就會到架上」。

也有網友開玩笑地說「我想知道那隻雞會不會拉屎在他的肩上」、「沒事，我家的寶貝也常常跟我一起去雞肉攤，我只知道她當時害怕極了」、「長大立志要當炸雞塊」。