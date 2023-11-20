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外送員遇「超老舊電梯」見1行字不敢搭 網細看喊：寧願爬樓梯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外送員見到一部超老舊電梯，按鈕旁竟還寫著「限乘3人，超重會停機受困」。圖／擷自「外送員的奇聞怪事」
一名外送員見到一部超老舊電梯，按鈕旁竟還寫著「限乘3人，超重會停機受困」。圖／擷自「外送員的奇聞怪事」

外送員要接觸許多不同的人，經常遇到一些奇聞軼事。近日，有外送員在「外送員的奇聞怪事」分享自己在北市內湖一大樓看到的超老舊電梯，然而細看電梯按鈕旁的一行字後，讓他忍不住大呼「不敢搭」！

一名外送員在「外送員的奇聞怪事」分享，自己在上班時拍下的兩張照片，圖中大樓牆壁龜裂，電梯的樓層顯示器與按鈕都散發濃濃的老舊氣息。細看電梯按鈕旁，竟還有一行手寫字「限乘3人，超重會停機受困」，第一次看到這麼破舊的電梯讓原PO表示「沒有不想，只有不敢，客人說他們也不敢搭」。

照片曝光，許多網友表示自己寧願爬樓梯，「這電梯應該有四十歲了吧」、「晚上明明外送員一個人進去，結果超重怎麼辦…」、「我甘願爬樓梯了…我不想後面都不用送」、「可以餐進人不進嗎？」、「還是乖乖爬樓梯吧」。

還有網友看到此景象，聯想到恐怖電影與遊戲，「像《惡靈古堡》的電梯，會有殭屍突然跑出來」、「這個很像恐怖遊戲會出現」、「打開有喪屍跑出來…」、「絕對是電影場景」。

外送員 電梯

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