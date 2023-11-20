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羽絨衣破洞2公分請阿嬤級專業修補 取回她傻眼：怎敢穿出門

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友羽絨衣破洞，沒想到送「專業縫補」居然越補越大洞。圖／翻攝自Facebook
一名網友羽絨衣破洞，沒想到送「專業縫補」居然越補越大洞。圖／翻攝自Facebook

一名女子分享，她的羽絨外套破洞，沒想到拿去給專業的「阿嬤級設計師」縫補，居然越補越大洞，讓她十分傻眼。不過有網友提醒，其實羽絨外套破洞本來就不能用針線縫補，並建議用「二招」拯救破洞。

原PO在Facebook社團「爆怨公社」發文表示，她的羽絨外套破了一個小小的洞，近日拿去給「阿嬤級設計師」縫補，沒想到拿到完成品後，居然讓原PO大傻眼，崩潰喊道，「這樣我怎麼敢穿出門啦？阿嬤妳也幫幫忙」。

原PO無奈表示，原本外套上僅僅2公分的小洞，居然被補成長達10公分的超大破洞痕跡，而且去找阿嬤拿外套的時候，阿嬤對成果還非常滿意，「我都不知道要說什麼了，早知道自己手縫」。

貼文一出，吸引眾多網友討論，「這可是後現代主義創作」、「我以為被火燒到」、「以為繡出一隻麒麟」、「時尚果然不是庸才如我可以理解的產物」、「這不是代溝了，是鴻溝」、「阿里山小火車之字型縫法」、「阿嬤的藝術我們看不懂」、「真的是越補越大洞」、「她縫得很好，下次別找她縫了」。

不過，有網友點出，羽絨外套破洞本來就不能用針線縫補，應該繡上圖案，若洞較小也可以直接拿膠帶貼起來。「有專門的貼布可以補破洞」、「印象中羽絨服不能用針下去補啊，絕對越補越大洞」、「縫上裝飾圖騰」、「買個繡花貼，貼上就好了」、「這種的要送繡補」、「買個大一點的圖案布章蓋住」、「才2公分，我會考慮買燙貼雙面膠回來，熨斗燙一下就解決了」。

阿嬤

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