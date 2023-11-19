飯糰吃到一半「斷牙」！她咬到硬物吐出竟是一顆大石頭：心都涼了

不少人有咬到硬物「牙齒斷掉」的經驗，一名女網友憤怒表示，她吃飯糰的時候，居然咬到一顆又大又黑的石頭。石頭雖然被她咬碎，但她的牙齒也因此斷掉，讓她激動表示「好誇張、好氣！」

原PO在Facebook社團「爆料公社二社」發文抱怨，她買了桃園一間手作飯糰店的飯糰，沒想到吃到一半居然咬到一大顆石頭，「當下一咬到心都涼了，果然牙齒斷了」。她回憶咬到石頭的感受極差，「非常可怕，一開始生氣到不行，到後來是看著老公崩潰大哭」。

原PO補充，當下立即拍照、打電話向店家反應，但店家卻只回應，「石頭不小？怎麼可能？不可能啊！以前沒發生過這樣的事情耶」，並未做出任何補償，讓原PO感到十分憤怒，「我好好的牙齒、健康的牙齒，居然被一顆不該出現在飯糰裡面的石頭毀了！希望不要再有下一個受害者，牙齒弄起來真的不便宜啊！」

貼文立刻引起網友討論，「離譜」、「好可怕」、「有夠衰」、「飯糰有這麼大顆石頭很誇張」、「這石頭真的有大」、「現在連吃飯糰都不安心了」、「做牙一顆至少二萬」、「牙齒費用不便宜」、「我有吃過別間飯糰也有碎石」、「有同感，之前也有遇過，還好吃得很小心才沒有看牙科」。

有網友說明，飯糰裡會出現「石頭」，最可能的原因是卡在飯糰配料「菜脯」裡面，「菜脯容易卡石頭，因為很多涼晒會沾到，菜脯乾掉會包到石頭，而且加工過程沒有注意，很容易忽略」、「廠商來的菜脯吧，除了這個我想不到其他可能來源」。也有人建議原PO向衛生局檢舉食品有異物，並提告求償。