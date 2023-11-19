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誇張！屁孩「跨坐車籃」共乘Youbike 危險駕駛惹眾怒：沒水準

聯合新聞網／ 綜合報導
兩名屁孩共乘Youbike，一人負責騎車，另一人竟坐在前方車籃，畫面看起來十分危險。圖／翻攝自Facebook
兩名屁孩共乘Youbike，一人負責騎車，另一人竟坐在前方車籃，畫面看起來十分危險。圖／翻攝自Facebook

又有人違規使用Youbike！一名網友拍下路上2名男子「共乘Youbike」的畫面，其中一人居然坐在腳踏車前方的菜籃裡，遮住騎乘者的視線，在馬路上顯得格外危險，引起眾人憤怒。

原PO在Facebook社團「路上觀察學院」發文分享，他在信義區中坡南路上看到兩名男子共乘一台Youbike，更誇張的是其中一名竟然坐在腳踏車前方的「菜籃」裡，讓原PO無言表示，「以為是買了個充氣娃娃騎Youbike要回家，真是開了眼界」。

從照片中可以看到，一名灰衣男子騎著Youbike，另一名黑衣男則跨坐在菜籃上，雙腳懸空。灰衣男的視線完全被擋住，黑衣男在前方負責導航，兩人大搖大擺騎在大馬路上，看起來十分危險。

貼文一出，網友也感到十分傻眼，「不是自己的都不會珍惜，超級沒水準」、「我覺得這行為真的很不可取欸」、「好沒品」、「素質真的低落」、「危險駕駛」、「菜籃會壞掉吧，真沒水準」、「到處都是沒水準的猴子呢」、「這樣能檢舉嗎」。也有人歪樓表示，菜籃居然沒有被坐壞很神奇，「這菜籃品質好」、「Youbike的車籃零件真勇啊」。

YouBike

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