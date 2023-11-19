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做得到嗎？1周不滑手機「領10萬」 低頭族曝：這點最可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇，如果一個禮拜不滑手機，給予獎金10萬元，有多少人可以做到。示意圖／ingimage
網友好奇，如果一個禮拜不滑手機，給予獎金10萬元，有多少人可以做到。示意圖／ingimage

現代社會人手一支智慧型手機，也讓「低頭族」的人數越來越多，已經出現有人沒拿手機，就會產生焦慮症的狀況。有一名網友提及，自己有一個朋友任何時間、空檔，就是一直在滑手機，他好奇如果1人給10萬元的獎金，但條件是不能滑手機，可以做得到嗎？馬上引起網友熱議。

網友在PTT發文指出，現代人低頭族嚴重，自己身邊有朋友只要有時間、空檔，就是一直在滑手機，他很好奇，如果拿出10萬元獎金，條件是一個禮拜不滑手機，有人可以做得到嗎？

文一出馬上引起熱議，有人表示，「可以試試」、「現在給我，我立刻做」、「簡單呀，開電腦就好」、「還好吧，你問忍一個月應該都有不少人答應了」、「太簡單了，拿來喔」、「可以啊！過年超不想接的」、「新訓就十幾天不用手機，一點都不難」、「我100就可以」、「我能讓你拿到破產」。

但也有網友表示做不到，「太痛苦了」、「不行，因為我月薪遠超過這個數字」、「不行，這樣上班很無聊」；也有人指出，「痛苦在不能上網」、「你應該問斷網一個禮拜」、「斷網還比較有難度」。

根據國外科技網站「Electronicshub」今年統計指出，全球45個國家民眾花在3C產品上的「螢幕使用時間」，各國平均時間為6小時37分鐘，台灣人每天平均用7小時14分鐘，名列全球第15名，第一名則是南非，每天平均9小時38分。

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