搭公車驚見「讓座鈴」！博愛座爭議再起 網酸：道德綁架
博愛座讓座問題吵翻天，原先是出於禮讓的美德，部分人卻將其作為道德綁架的工具。一名網友分享，搭公車時竟發現「讓座鈴」這項設計，讓他十分好奇這顆按鈕按下去會出現什麼聲音，引發眾人熱議。
原PO在Facebook社團「路上觀察學院」發文表示，自己近日搭乘公車時，發現公車下車鈴的上方，竟然出現之前沒有看過的另一顆按鈕，上面寫著「讓座鈴」。他感到十分新奇，不禁詢問眾人「不知上面那顆鈴聲如何？」
貼文引發熱烈討論，許多網友開玩笑回應，「按下去，博愛座上的人會被彈射出去」、「按下去博愛座馬上彈飛」、「博愛座會變成電椅」、「司機會把座位讓給你」、「鈴聲：你們年輕人就是這樣，將心比心好不好嗎，都沒有愛心」、「鈴聲：起來，年輕人好手好腳坐什麼博愛座」、「鈴聲：現在年輕人就是不知道什麼叫敬老尊賢」。
針對讓座鈴，不少人認為很沒必要，「矯枉過正鈴」、「情緒勒索鈴」、「感覺很道德綁架，說不定坐著的有身體不舒服」、「讓座不是義務」。但也有人覺得這項設計很不錯，「至少不用讓老人家去針對哪個個體做讓座的請求，按了鈕後，就知道有沒有人願意讓座了」。
有網友表示，平時搭仁愛幹線時常有人誤按，聽過很多次，並且公布「讓座鈴」真正的鈴聲是「請讓座給有需要的人，謝謝您的配合」的提醒聲，並不存在強迫乘客讓座的問題。
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