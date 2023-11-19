快訊

中菲南海衝突快速升溫 「全球最強」中共海警嶄露鋒芒

黑豹旗／絕地逆轉！平鎮4：2擊敗鶯歌 奪隊史第7冠

國民黨提名不分區立委五席醫界代表 嗆聲賴清德高下立見

搭公車驚見「讓座鈴」！博愛座爭議再起 網酸：道德綁架

聯合新聞網／ 綜合報導
博愛座讓座問題爭吵已久，一名網友在公車上發現「讓座鈴」，引發眾人熱議。圖片來源／翻攝自Facebook
博愛座讓座問題爭吵已久，一名網友在公車上發現「讓座鈴」，引發眾人熱議。圖片來源／翻攝自Facebook

博愛座讓座問題吵翻天，原先是出於禮讓的美德，部分人卻將其作為道德綁架的工具。一名網友分享，搭公車時竟發現「讓座鈴」這項設計，讓他十分好奇這顆按鈕按下去會出現什麼聲音，引發眾人熱議。

原PO在Facebook社團「路上觀察學院」發文表示，自己近日搭乘公車時，發現公車下車鈴的上方，竟然出現之前沒有看過的另一顆按鈕，上面寫著「讓座鈴」。他感到十分新奇，不禁詢問眾人「不知上面那顆鈴聲如何？」

貼文引發熱烈討論，許多網友開玩笑回應，「按下去，博愛座上的人會被彈射出去」、「按下去博愛座馬上彈飛」、「博愛座會變成電椅」、「司機會把座位讓給你」、「鈴聲：你們年輕人就是這樣，將心比心好不好嗎，都沒有愛心」、「鈴聲：起來，年輕人好手好腳坐什麼博愛座」、「鈴聲：現在年輕人就是不知道什麼叫敬老尊賢」。

針對讓座鈴，不少人認為很沒必要，「矯枉過正鈴」、「情緒勒索鈴」、「感覺很道德綁架，說不定坐著的有身體不舒服」、「讓座不是義務」。但也有人覺得這項設計很不錯，「至少不用讓老人家去針對哪個個體做讓座的請求，按了鈕後，就知道有沒有人願意讓座了」。

有網友表示，平時搭仁愛幹線時常有人誤按，聽過很多次，並且公布「讓座鈴」真正的鈴聲是「請讓座給有需要的人，謝謝您的配合」的提醒聲，並不存在強迫乘客讓座的問題。

公車 博愛座 讓座

延伸閱讀

再撐一下！「3生肖」11月底順利翻身 貴人、財運統統來

男生根本不愛看妹子！他破謠言曝「這些」才好看 網共鳴：真的看不膩

東京是「先進版台北」？網友點2問題直搖頭：永遠追不上

一天餐費300夠嗎？網友曝：小資族「這樣吃」省錢又健康

相關新聞

搭公車驚見「讓座鈴」！博愛座爭議再起 網酸：道德綁架

博愛座讓座問題吵翻天，原先是出於禮讓的美德，部分人卻將其作為道德綁架的工具。一名網友分享，搭公車時竟發現「讓座鈴」這項設計，讓他十分好奇這顆按鈕按下去會出現什麼聲音，引發眾人熱議。

好冷！ 低溫來襲如何保暖？ 醫師揭「2大禦寒迷思」勿做：恐失溫猝死

中央氣象署今（18日）晨對7縣市發布低溫特報，並表示今日至明（19日）清晨受大陸冷氣團影響，氣溫恐下探10度，應注意日夜溫差。為因應首波大陸冷氣團來襲，胸腔暨重症專科醫師黃軒今晨也在FB粉絲專頁發文，分享「十大禦寒撇步」及「兩大禦寒迷思」，並提醒民眾低溫特報易發生猝死，應多加留意自身保暖。

陸人超愛吃小龍蝦！ 為何在台紅不起來？ 網揭真相：根本在吃醬

近幾年來小龍蝦在大陸爆紅，已然成為大陸代表性美食之一。日前一名網友發文詢問，小龍蝦既然能在美食眾多的大陸闖出一條路，「應該是好吃到不行才會這樣吧！」然而在台灣卻沒看到什麼人在吃，他好奇為什麼台灣不流行吃小龍蝦。

他買特大杯飲料「少掉一大口」 怨物價漲過頭：都縮水了

現在萬物齊漲，尤其小吃店更是連續漲不停，讓許多民眾直呼「吃不消」。日前就有網友表示，他去早餐店買特大杯咖啡，沒想到連飲料都沒裝滿，讓他直呼「咖啡都縮水、不滿杯了」，許多網友看完深有同感「早餐店真的越來越貴了」。

朋友落入詐騙集團圈套 跟她借錢投資竟稱：我已賺到30萬！

網路詐騙興盛，有些詐騙集團會假冒投資名義，誘使被害人投注較多金錢，給予高額報酬，民眾務必要小心防範。日前就有網友感嘆，好朋友加入了一個「股票群組」，投入了120萬說可以賺到30幾萬，還要跟她借錢投資，讓她崩潰發問「我要怎麼讓朋友相信是詐騙」。

姓洪要帶「睿」字…上網求幫女兒取名 眾人齊推「這名字」：好記又出名

父母幫新生兒取名，除了希望順口、好聽，也希望能有良善的意涵，期待寶寶未來人生順利精彩。一位即將在龍年成為人父的洪姓網友，希望女兒名中有個「睿」字，上網徵詢網友意見。貼文貼光，許多人一致推薦「洪睿ㄓㄣ」，因為「好記又出名」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。