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陸人超愛吃小龍蝦！ 為何在台紅不起來？ 網揭真相：根本在吃醬

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來小龍蝦在大陸爆紅，已然成為大陸代表性美食之一。（新華社）
近年來小龍蝦在大陸爆紅，已然成為大陸代表性美食之一。（新華社）

近幾年來小龍蝦在大陸爆紅，已然成為大陸代表性美食之一。日前一名網友發文詢問，小龍蝦既然能在美食眾多的大陸闖出一條路，「應該是好吃到不行才會這樣吧！」然而在台灣卻沒看到什麼人在吃，他好奇為什麼台灣不流行吃小龍蝦。

原PO在PTT上發文，他表示大陸小龍蝦本是外來的侵略物種，卻被大陸人吃到需要透過養殖來滿足供給需求，且大陸各地發展出多樣美食，也有許多特色小吃，在各種美食匯集下，小龍蝦還可以紅遍大陸，讓原PO直呼「代表（小龍蝦）一定有其優秀之處」。

貼文一出，有網友點出可能原因，「肉太少，又麻煩」、「麻煩又肉少」、「小龍蝦都在吃調味料而已」、「肉很少，吃醬的味道比較多，手還會油油的，那味道都洗不掉」、「肉少，基本都在吃醬料」、「大陸地區的口味都靠重調味，台島吃不慣」、「吃醬料的東西」、「沒肉啊，根本是在吃醬汁」。

對此，也網友表示台灣蝦子很多，比起肉少的小龍蝦更容易被台灣人選擇，「台灣蝦子一堆啊」、「蝦子就比較好吃啊」、「同樣調味下，蝦子方便，肉又多，又更好吃，價格還沒差」、「有泰國蝦、大白蝦可以吃，何必吃這個」、「一樣用醬的話，吃那不如去吃泰國蝦」。

小龍蝦 美食 蝦子

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