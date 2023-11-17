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他買特大杯飲料「少掉一大口」 怨物價漲過頭：都縮水了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨物價上漲，導致早餐店的咖啡也倒不滿杯。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」
一名網友抱怨物價上漲，導致早餐店的咖啡也倒不滿杯。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

現在萬物齊漲，尤其小吃店更是連續漲不停，讓許多民眾直呼「吃不消」。日前就有網友表示，他去早餐店買特大杯咖啡，沒想到連飲料都沒裝滿，讓他直呼「咖啡都縮水、不滿杯了」，許多網友看完深有同感「早餐店真的越來越貴了」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」PO出一張飲料照，只見杯裝咖啡裡面裝了許多冰塊，而飲料也沒裝滿到外包裝的刻度，少了許多口，讓原PO感嘆「物價上漲，連早餐店特大杯咖啡也縮水、不滿杯了」。

文章曝光後，引發網友熱議，有網友表示「還會再漲價的」、「現在都縮水然後把冰塊裝到滿了」、「物價上漲的策略就是：先縮水商品，再不行就調漲價格」、「早餐店的咖啡本來就是量少又貴」、「店家居然拿大杯子裝中杯的容量，算大杯的錢，還能這樣啊？偷太明顯了吧」、「買早餐店的咖啡不如買超商的，現在物價很貴，自己泡可能比較省錢」、「從咖啡滿杯變成苦酒半杯」，也有網友自嘲「那是什麼？反正我也喝不起，我自來水喝到飽就好」。

也有些人認為是店家問題，「這家的本就貴、量又少了」、「他們家真的越來越貴，所以我都不去吃了」、「喜歡吃裝潢的就會花這個錢」、「已經很久沒去某個早餐店了」、「吃裝潢的，飲料、早餐內容其實沒啥差別」、「店家偷工減料關物價上漲屁事」。

早餐店 漲價

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