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姓洪要帶「睿」字…上網求幫女兒取名 眾人齊推「這名字」：好記又出名

聯合新聞網／ 綜合報導
一位即將在明年成為人父的網友，上網幫女兒徵求好名字。示意圖／ingimage
一位即將在明年成為人父的網友，上網幫女兒徵求好名字。示意圖／ingimage

父母幫新生兒取名，除了希望順口、好聽，也希望能有良善的意涵，期待寶寶未來人生順利精彩。一位即將在龍年成為人父的洪姓網友，希望女兒名中有個「睿」字，上網徵詢網友意見。貼文貼光，許多人一致推薦「洪睿ㄓㄣ」，因為「好記又出名」。

一位洪姓網友在《爆廢1公社》貼文一張超音波照片，表示明年會生個可愛的牡羊小龍女，想幫女兒取個好名字，希望名字裡能帶有「睿」字，寓意能有「善良、聰明」之意，請眾網友能幫忙想想，「希望不要太歪樓」。

貼文曝光引發熱議，因原PO姓洪，又要求有睿字，讓眾多網友馬上想到知名美食「洪瑞珍三明治」，紛紛建議命名「洪睿珍、洪睿真、洪睿甄…」，「腦海馬上出現三明治的圖片」、「好吃又出名」、「大富大貴」、「這樣以後賣三明治也合情合理」。

還有人深層思考，認為龍年出生的，還是要跟龍有關較好，建議「洪睿龘」，「龘」字讀音ㄊㄚ、，筆劃48劃，有「飛龍在天」之意，但馬上被其他人吐槽「這寫考卷時會恨爸爸」，希望原PO「可以多多考慮不要睿…不然你女兒練習寫名字會崩潰…」、「用睿小孩會恨家長，太難寫了」。

另有人提醒要考慮到諧音，例如「洪睿熙、洪睿希」，台語念起來變「蕊洗」、「洪睿希=台語轟蕊洗=被揉死」，洪芭睿「聽起來像被打巴掌」，這些日後都可能為小孩帶來困擾，建議原PO避免使用。

新生兒

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