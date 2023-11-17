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朋友落入詐騙集團圈套 跟她借錢投資竟稱：我已賺到30萬！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的好友中了詐騙集團的圈套，還跟她借錢投資，讓她崩潰問「該怎麼勸朋友？」示意圖／ingimage
一名網友的好友中了詐騙集團的圈套，還跟她借錢投資，讓她崩潰問「該怎麼勸朋友？」示意圖／ingimage

網路詐騙興盛，有些詐騙集團會假冒投資名義，誘使被害人投注較多金錢，給予高額報酬，民眾務必要小心防範。日前就有網友感嘆，好朋友加入了一個「股票群組」，投入了120萬說可以賺到30幾萬，還要跟她借錢投資，讓她崩潰發問「我要怎麼讓朋友相信是詐騙」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」貼出詐騙群組對話，只見裡面有一位女性開啟視訊，跟群組內的網友說「剛和助理視訊完，解決了不少疑慮，現在可以放寬心開通帳戶參加計畫了」，還有網友在群組指出「我正在等合約，那應該不是詐騙了，又有合約又能見到人」、「早就說如果是詐騙的話，什麼東西都不敢提供，更何況視訊」，試圖要說服被害人「有視訊就能避免詐騙」。

原PO憂心表示「朋友想跟我借錢去投資，我一看就是詐騙，但她不相信，想請問朋友投資的錢有機會拿回來嗎？要怎麼讓她相信這是詐騙？」

對此，許多網友回應分析詐騙手法，「一看就知道是變臉程式」、「93個人的群組，包含你朋友可能只有3個是被騙的，10個進來看戲的，80個是詐騙的人頭帳號，輪流講話騙你朋友相信」、「我看那服務人員很像是AI合成的，表情太單調了」、「對話連警察都出現幫忙背書，詐騙集團想的很周到」、「這個群組估計只有幾個真的是活人」、「那一群裡面只有他一個，其他都集團成員」。

有些人則分析受騙人的心態，「遇到被騙的人，旁邊人一直勸，他們也通常都不會承認自己被騙，搞不好還會被當成擋人財路」、「就算群組是真的，賭博又哪有穩贏的？」、「難怪詐騙這麼好做，一堆人甘願被騙，還去找人借錢來給他們騙」、「錢應該追討不回來了，就讓她去吧！」、「視訊這麼假還能相信，你還是快離開你那個朋友吧，他等等借一堆錢被騙光，再來的理由就是跟你借錢要度過難關，你借不借他？」、「我有個朋友也是這樣，我拼命阻止他匯款，他就是不相信我，半年後他醒來了，跟我說被騙850萬，現在哭給我看」、「放心，錢是拿不回來的，也不用勸了因為勸不動，當局者迷，就讓她這樣被騙吧」。

詐騙集團 網路

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