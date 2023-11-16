他同事亡國感突然牙起來 網樂：藍白合了

「國家興亡，匹夫有責」，選舉快到了，各政黨都卯足勁為自己能獲得總統大位和國會席次而努力。有一位男網友在PTT「問卦版」貼文表示，同事進公司時還有說有笑，到下午沉默不語，突然亡國感很重該怎麼辦？

原po在文中提到，早上到公司還跟精神奕奕的同事打招呼，問他有什麼好事發生嗎？他笑而不答，只對原po 比了個大拇指。但下午再看到他時，整個人變了樣，不僅神色慌張，口中還不斷喃喃自語說著「完了！完了，怎麼會這樣」，問他怎麼了，他也只回說「我們沒救了」。原po莫名地感受到「同事的亡國感突然牙起來了，該怎麼辦？」

網友們看完貼文後，才想到當天是藍白會的日子，有人留言回應說「不會，下午反而是突然感到國家還有救」、「藍白合了，呵呵」，也有網友表示，「很多柯粉在崩潰」、「跟他說有40%怕什麼」，更多人表示，「賴粉急了吧」、「選舉到了，亡國感油然而生」、「舊的不去，新的不來」、「綠色政腐再亂搞下去，真的會亡國」。