交友軟體詐騙太猖狂 她出招「注音文遊戲」：擊退一半人

隨著交友軟體興起，有人在網路上遇見真愛，但也有人面臨個資外洩、詐騙等麻煩。一名女網友近日分享一個招數，稱自己打「注音文」和網路上的人聊天，擊退了一半的詐騙人士，不過仍有其他網友對此抱持懷疑。

一名女網友14日在Dcard上，以「注音擊退一半詐騙」為題發文。她表示，現代大家基於各種原因，越來越多人玩交友軟體，國內外詐騙集團也看上這點，各種騙術越來越猖狂。

原PO指出，最近她發現一個招數，能夠擊退一半的詐騙集團，那就是使用「台灣人最會的注音文」。原PO附上自己在交友軟體上的對話紀錄，一開始她正常傳訊息，並回覆男網友自己的職業、家住在文山區。對方立即說也住在新店，原PO便開始試探，稱兩地方開車要3小時，男網友嚇到回應，「開車11分鐘，怎麼要3小時？不要嚇我」。

但原PO認定對方是詐騙集團成員，便實測「注音文招數」。起初對方無特別反應，還解釋自己是高雄人，對台北不太熟悉，而在幾輪注音文聊天後，男網友直接消失。

對此，有網友回應：「學到了」、「別說詐騙了，正常人都不會想跟妳聊…」、「看到注音文就不想聊，不是很正常嗎？」、「就算是台灣人，看到（注音文）就不想聊了」。但也有人認為：「其實我覺得剛看妳這對話，對方不一定是詐騙欸，人家外縣市上去住一陣子確實可能不清楚啊」、「我土生土長台灣人，大學在台北7年，我還真的不知道文山區和新店區的距離」。