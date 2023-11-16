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男剛上公車就被拒載趕下車 網批：公車司機吃錯藥嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友因為中午搭公車上班，最後一位上車，公車司機突然從駕駛座上大喊，叫他下車，而且很堅持一定要，雖然下車，卻讓他一整天心情都很不爽。示意圖／ingimage
網友因為中午搭公車上班，最後一位上車，公車司機突然從駕駛座上大喊，叫他下車，而且很堅持一定要，雖然下車，卻讓他一整天心情都很不爽。示意圖／ingimage

有一網友在Dcard貼文抱怨公車司機是怎麼了？因為中午搭公車上班，要乘坐的公車到站後，原PO排在後門隊伍最後一位上車的，原PO刷完卡，車門也關妥後，公車司機突然從駕駛座上大喊，叫原PO下車，而且很堅持一定要，原PO雖然下車，卻讓原PO一整天心情都很不爽。

原PO文中表示，公車司機要他下車時，他連問三次為什麼？第一次得到的回應是「你給我刷卡下車」，第二次是「你現在就是給我下車」，第三次更憤怒的回說，「因原PO上車動作慢，他要關公車門會夾到原PO，這樣出意外怎麼辦？然後反正他就是不要載原PO叫原PO下車刷卡」。原PO考量到如果雙方在公車上堅持下去，對其他乘客不公平，於是在同站刷卡下車。後來原PO打了1999，1999回應原PO後續怎麼處理也是看公車的公司，他們只能先幫原PO反應。實際上「網路上很多人說投訴也沒有用，公車司機就是缺人」。

網友們看完貼文後，有網友留言回應直接大罵，「竟然最後一個上車也要被罵，公車司機們是吃錯藥嗎？」，有人說「好可怕，希望我永遠沒機會遇到這種事」，也有人幫原PO打氣，「拍拍，遇到有問題的司機好衰，他本來就是要等所有乘客上車再關門，你又沒有故意拖延，完全不是你的錯，我可能會直接報警吧」，更多人問說，「司機有還你錢嗎？不然你都逼卡了，他不就賺到」、「沒搭車憑甚麼收錢」、「錢先拿回來比較重要，之後怎麼處理再說，不是你的問題，不要想太多」。有網友也留言回應抱怨說，「不是我在歧視，公車司機是真的素質很差，拍拍加抱抱，你會好起來的」。

有過被拒載經驗的人說，「之前學生時期也被拒載過，司機也不說原因，一班車要等45分，後來改搭計程車才沒遲到，兩餐的錢就這樣沒了」。有退休的前公務員表示，自己也被拒載過，提供以下步驟參考：

1. 記下當時幾月幾號，幾點幾分，什麼站牌，最好司機名稱也記下來。

2. 打給1999市民熱線，不要打給客運公司那沒用，要打給他的上層，描述清楚一遍，他會幫你立案，或是事後用信件寫，我自己用1999就夠了，他會問很清楚，所以任何資訊都要帶到。

3. 看你這樣的情況，你可以跟1999說，幫你加註，要給你合理說法為什麼你不能上車，當然我自己覺得他事後一定會回車上滿了之類的，總之你沒問這句只會得到罐頭回覆而已。

「以上是臺北市1999實際經驗，新北也差不多，不知道其他縣市有沒有一樣」。

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