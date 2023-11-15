她的穩聊對象變冷淡想直接問原因 網勸：自行撤退

現在的交友網站多元化，有一位女網友在交友網站結識一位網友，沒見過面但已經穩聊幾個月了，而聊天內容沒什麼曖昧，比較像朋友亂聊，但近日感受對方沒以前熱絡，原po在Dcard 貼文發問，這種情況下適合直接問表示關心嗎？

原po文中表示，這位穩聊友最近變冷淡了，對方是有說過近日工作很忙壓力大，不確定變冷淡是因為這個原因還是其他的，好幾次已讀後放好幾個小時才回。原po覺得跟對方只是網友關係，好像沒資格問，怕對方感覺有壓力反而變尷尬。

網友們提供不同策略，「反正現在已經這麼慘了，不如誠懇問問看，他如果點出妳哪裡讓他感受不好，有機會獲得青睞」、「如果還想挽救，不妨當沒事，間歇性找些他有興趣的話題，多點耐心，不要照三餐傳」。

也有覺得不用問的人說，「自行撤退」、「不要太在意，妳自己都說沒曖昧了」、「沒曖昧就不用問了，對方根本對妳沒興趣，有興趣才不會讓妳待在冷宮瑟瑟發抖」、「感覺只會自討沒趣，我已經自己離開了」、「別在變淡時問這種問題，好像會讓人反感」、「別問，越問對方越煩，你們也只是朋友，沒必要干涉訊息回覆速度吧」、「朋友不就是想聊就聊，不想聊就放著，等下次有話題再聊嗎」、「如果我對他沒興趣我不會問，放著慢慢回，再去找別人聊。 但我有興趣，我就會直接問。」