他下公車對司機說謝謝被罵 網挺「我也是司機 謝謝你」

下公車時對司機說聲謝謝還被兇「莫名其妙」，一位網友搭公車下車時都會跟司機說聲「謝謝」，唯獨在日前被司機罵，網友心想以後還要說謝謝嗎？

原po在Dcard 貼文說，他每天都搭乘公車上下班，從前門上下車時都會順口跟司機說聲謝謝，「謝謝」的目的純粹是「謝謝司機讓原po順利到站，雖然開車本來就是公車司機們的工作，但覺得他們真的很辛苦，所以才會跟他們表達謝意」，不是為了得到他們的回覆或什麼。

就在日前下公車時，照例跟公車司機說聲謝謝，對方不知怎麼大暴怒，用很兇很不耐煩的語氣說：「講什麼謝謝？謝謝就不用講啊！莫名其妙！」原po整個人大傻眼，當場覺得很尷尬，因為全車的乘客都往司機這個方向看，原po心想，搭公車那麼多年，「第一次因為跟司機說了謝謝被罵，這樣以後搭公車到底還要不要說謝謝」？

網友們看完貼文內容，多數留言挺原po表示，「你沒有錯，你的出發點也是對的，你發自內心感謝為你服務的人」、「他少了你真心送他的福報罷了，沒事，別在意」、「我也是司機，謝謝你」。有網友說，「可能更年期到了吧」、「哪裡的公車啊，這麼可怕」、「哪裡的，感覺很像台中」、「司機是覺得被歧視了吧，但其實會有這種心態，他就是最歧視自己的人」、「那就如他所願投訴囉」。

也有人說，「我去澳洲遊學過，那裡下公車幾乎每個人都會說謝謝喔」，有人附和說，「我也是下車會說謝謝的人」、「你講謝謝沒有錯，不過公車不是服務業，是運輸業。提供某種服務≠服務業，不然醫生、律師、精算師也都是服務業了。」