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女自覺保持初心很重要但摯友反對 網勸：不用在意

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友因為從事設計相關工作關係，一直保有初心， 但她的摯友覺得這樣太累，因要處處幫她瞻前顧後。示意圖／ingimage
女網友因為從事設計相關工作關係，一直保有初心， 但她的摯友覺得這樣太累，因要處處幫她瞻前顧後。示意圖／ingimage

一位女網友因為從事設計相關工作關係，一直保有初心， 但她的摯友覺得這樣太累，因要處處幫她瞻前顧後，讓女網友開始懷疑自己真的「太過天真、不實際」嗎？

原po在Dcard 貼文表示，自己從小就接觸美術，也從事相關領域的工作，所以原po認為吃這行飯的人保持初心很重要，這樣才能「保有無邊無際的創意以及想像力、對事物的好奇心與觀察力」。不過在一次跟摯友發生小爭執後，摯友「認為原po的想法太過天真、不實際」，導致摯友都需替原po先設想，而原po也毫無意識，摯友覺得這樣相處很累。

摯友的坦白不僅讓原po很震驚也造成了不小的打擊，因原po從來沒想過她會有這樣的想法。原po認為自己的心態並沒有那樣不成熟，「只是習慣用比較樂觀、積極的方式去面對事情而已」。

網友們看完貼文後，紛紛留言回應，「這是好事呀！誰說長大了就不能保持童心呢？」、「不用在意，有些人就是喜歡用自己的觀點來看待所有事情」，也有網友說，「我覺得就是觀念不同的問題，如果說你們觀念不合，這種朋友不繼續深交也罷」。

有些網友更提供反向思考說「會到爭執、不來往的程度，會不會是因為妳有做了什麼事讓她不開心，但是她沒有說清楚呢？」。有網友建議說，「覺得妳朋友的想法有點片面了欸，每個人都有不同的個性、優點，也一定是你們個性在某種程度上可以互補，所以才能當那麼多年的朋友吧？」

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