快訊

外資買超台股469億元！改寫歷史第五紀錄 買超榜首竟是它

迪士尼明年離台！5個基本頻道懸缺 9個候選頻道有望遞補

藍白二次政黨協商決議民調定勝負 近日公布民調一次看

他重遊六福村怨「設施20年都沒變」 網挺園方：難道要變outlet嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友日前到六福村，因園內設施20年未變讓他感到失望。圖為六福村經典設施「笑傲飛鷹」。圖／翻攝自六福村官網
有網友日前到六福村，因園內設施20年未變讓他感到失望。圖為六福村經典設施「笑傲飛鷹」。圖／翻攝自六福村官網

「三、六、九」遊樂園可說是當代台灣人的共同回憶，除了適合闔家出遊外，同時也是學校畢業旅行、校外教學的必排行程。不過，有網友近日到六福村，發現除了票價外，園內設施與20年幾乎沒有差別，讓他感到疑惑：「六福村沒有要更新園區嗎？」引發熱議。

一名網友在PTT發文提到，日前到六福村遊玩，發現園內設備、環境與20年前幾乎沒有區別。例如園內經典設施「笑傲飛鷹」玩完一次居然還是要冷卻15分鐘，「火山歷險」遊玩時常感覺快卡住或沈船，而3D動感劇場的畫質則完全沒有更新，依然停留在360P。原PO認為，六福村是否吃定遊客來北部沒有其他遊樂園可以去，加上每年都有學生戶外教學的生意，所以完全沒有打算更新設備或更新園區？

然而，許多網友皆給六福村肯定，除了遊樂設施還有好看的表演，認為園方還是有用心在經營，「不會啊，還有舞者、表演都滿好看的啊，人多的時候很熱鬧」、「六福算很有心了吧，本業飯店都收得差不多了還是撐著，不然要全部都賣場outlet才甘願？」、「六福村不錯了啦，至少還有人潮，後來還有多建一個水樂園」、「還不錯吧，讓海外的學子回台灣都沒變」。

還有網友特別提到，六福村園內的「動物園」經營相當燒錢，「養動物很燒錢」、「動物園才是本體」、「野生動物區變很多吧，現在可以坐車子進去近距離接觸超有趣」、「動物園完爆全台」。

不過，也有網友贊同原PO的想法，「大概15年沒去過六福村，疫情時員工旅遊想說懷舊去一下，結果設施真的很low，劇場也沒以前吸引人」、「寧願出國去迪士尼也不要在台灣玩」、「台灣的遊樂園好像沒一個會吸引人去玩第二次的」。

六福村 動物園 票價

延伸閱讀

半年前才完成徒步環島 企鵝妹無預警宣布「很快台灣見」粉絲暴動了

大陸YouTuber曝來台5天後果勸「千萬別來」 網友共鳴：代表你來過

顧客要求外送員送餐進「靈堂」 網酸：進去順便上香嗎？

鷹架施工0防護 油漆YTR被抓包道歉：捐10倍收益做公益

相關新聞

他重遊六福村怨「設施20年都沒變」 網挺園方：難道要變outlet嗎？

「三、六、九」遊樂園可說是當代台灣人的共同回憶，除了適合闔家出遊外，同時也是學校畢業旅行、校外教學的必排行程。不過，有網友近日到六福村，發現除了票價外，園內設施與20年幾乎沒有差別，讓他感到疑惑：「六福村沒有要更新園區嗎？」引發熱議。

顧客要求外送員送餐進「靈堂」 網酸：進去順便上香嗎？

外送產業興起讓民眾的生活愈加方便，但外送員時常也會碰到不合理的需求。一名外送員近期送單時，發現目的地居然是「靈堂」，由於體質敏感，他向顧客表示不方便入內送餐，對方卻反問「為何？」，讓網友狠酸「要不要順便拜一下？」

鷹架施工0防護 油漆YTR被抓包道歉：捐10倍收益做公益

台灣Youtuber「Painter油漆小哥」日前分享「整棟建築如何防水」影片，被網友發現在鷹架施工沒有防墜設備、工人也未依規定穿戴安全設備，主持人「油漆小妹」也未做防護，就在鷹架上與空拍機互動，拍攝過程完全未落實施工安全。對此，「Painter油漆小哥」在臉書發文道歉，表示已報名相關教育訓練課程，並捐出影片收益的10倍金額給公益團體。

半年前才完成徒步環島 企鵝妹無預警宣布「很快台灣見」粉絲暴動了

南韓知名實況主「企鵝妹」（Jinny柳允進）4月下旬來台徒步環島，一舉一動都備受關注，也吸引許多粉絲前往現場打氣合照。近期企鵝妹剛結束印度旅行，昨（13日）在個人IG發文宣布「很快在台灣見你們」，讓大票粉絲暴動。

沒因老公高薪迷失！「竹科太太」婚後身兼三職 網見勵志結局讚：有遠見

不想就這樣當「竹科媽媽」！近日，一位女網友分享成為「竹科太太」後的心路歷程，和高薪的老公結婚後，原PO沒有因此「墮落」，反而維持自己的生活…

吃不懂？她揪男生吃「這國料理」都被拒 台男一面倒：沒說難吃算客氣

你喜歡吃韓式料理嗎？一名女網友在PTT發文分享，自己其實蠻愛吃韓式料理，像豆腐鍋、石鍋拌飯和各類小菜等都很喜歡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。