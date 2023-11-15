他重遊六福村怨「設施20年都沒變」 網挺園方：難道要變outlet嗎？

「三、六、九」遊樂園可說是當代台灣人的共同回憶，除了適合闔家出遊外，同時也是學校畢業旅行、校外教學的必排行程。不過，有網友近日到六福村，發現除了票價外，園內設施與20年幾乎沒有差別，讓他感到疑惑：「六福村沒有要更新園區嗎？」引發熱議。

一名網友在PTT發文提到，日前到六福村遊玩，發現園內設備、環境與20年前幾乎沒有區別。例如園內經典設施「笑傲飛鷹」玩完一次居然還是要冷卻15分鐘，「火山歷險」遊玩時常感覺快卡住或沈船，而3D動感劇場的畫質則完全沒有更新，依然停留在360P。原PO認為，六福村是否吃定遊客來北部沒有其他遊樂園可以去，加上每年都有學生戶外教學的生意，所以完全沒有打算更新設備或更新園區？

然而，許多網友皆給六福村肯定，除了遊樂設施還有好看的表演，認為園方還是有用心在經營，「不會啊，還有舞者、表演都滿好看的啊，人多的時候很熱鬧」、「六福算很有心了吧，本業飯店都收得差不多了還是撐著，不然要全部都賣場outlet才甘願？」、「六福村不錯了啦，至少還有人潮，後來還有多建一個水樂園」、「還不錯吧，讓海外的學子回台灣都沒變」。

還有網友特別提到，六福村園內的「動物園」經營相當燒錢，「養動物很燒錢」、「動物園才是本體」、「野生動物區變很多吧，現在可以坐車子進去近距離接觸超有趣」、「動物園完爆全台」。

不過，也有網友贊同原PO的想法，「大概15年沒去過六福村，疫情時員工旅遊想說懷舊去一下，結果設施真的很low，劇場也沒以前吸引人」、「寧願出國去迪士尼也不要在台灣玩」、「台灣的遊樂園好像沒一個會吸引人去玩第二次的」。