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顧客要求外送員送餐進「靈堂」 網酸：進去順便上香嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外送員凌晨跑單時，居然被要求要「送進靈堂」。示意圖，非當事人。圖／Ingimage
一名外送員凌晨跑單時，居然被要求要「送進靈堂」。示意圖，非當事人。圖／Ingimage

外送產業興起讓民眾的生活愈加方便，但外送員時常也會碰到不合理的需求。一名外送員近期送單時，發現目的地居然是「靈堂」，由於體質敏感，他向顧客表示不方便入內送餐，對方卻反問「為何？」，讓網友狠酸訂餐用戶「要不要順便拜一下？」

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文提到，近期於凌晨送餐時，發現顧客家中最近正辦喪事，若要送到家門口，需要先穿過靈堂。該外送員表示，自己本身體質敏感，不方便進去，詢問顧客能否出來拿餐，然而，對方卻無法理解為甚麼外送員不能送餐進來。

此文一出，許多網友紛紛為外送員抱屈，認為顧客的要求相當不體貼，「都說不方便進去了，還要問為何」、「我去年家裡辦喪事，叫飲料我也會走出去外面取餐，不想造成別人困擾」、「這客人很誇張，有人對那種場合比較敏感，叫外送應該要在外面取，哪有要求過門的」、「一般人都是見喜不見喪，這個喪家蠻不體貼的，還為何勒」。

也有其他外送員分享碰過類似的經歷，但顧客都主動要求在外取餐，「送過好幾次，都是客人在外面等，還沒遇到要送進去靈堂的」、「送過喪家很多次了，從來沒有被要求進去，都是叫我在轉角、隔壁等」。

不過也有外送員表示有送進靈堂過，但沒發生甚麼事情，「送進去過，沒啥」、「家裡葬儀社兼跑外送的我無感」。

外送員與顧客的對話紀錄，外送員提到自己不方便進去。圖／擷自「外送員的奇聞怪事」
外送員與顧客的對話紀錄，外送員提到自己不方便進去。圖／擷自「外送員的奇聞怪事

外送員 奇聞

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