半年前才完成徒步環島 企鵝妹無預警宣布「很快台灣見」粉絲暴動了

南韓知名實況主「企鵝妹」（Jinny柳允進）4月下旬來台徒步環島，一舉一動都備受關注，也吸引許多粉絲前往現場打氣合照。近期企鵝妹剛結束印度旅行，昨（13日）在個人IG發文宣布「很快在台灣見你們」，讓大票粉絲暴動。

企鵝妹今年4月23日無預警宣布徒步環島，吸引各大媒體爭相報導，網路討論度居高不下。她在台灣以逆時針展開徒步環島，一天步行10至12小時且全程開直播，吸引上萬粉絲觀看，也有不少民眾特地前往她行經的路線索取簽名，最後她用42天走了1076公里。

企鵝妹在結束台灣環島旅行後，便返回南韓與家人團聚，接著前往奧地利維也納進行家族旅行，之後還開啟地中海之旅。上個月她才飛往美國參加TwitchCon活動，這是一場由直播視訊平台Twitch舉辦的半年一次的遊戲大會，重點在於關注直播和視頻遊戲的一般文化。目前則是在印度孟買旅遊，並開直播與觀眾分享在印度當地遇到的人事物。

昨（13）日企鵝妹突然無預警在IG發文說「印度很好玩！希望你們也喜歡印度！很快在台灣見你們！」雖然沒有點出確切的時間、地點和來台計劃，但卻讓許多粉絲相當驚喜。

不少網友留言表示「允允的裝扮超好看，期待台灣見」、「快來快來，台灣想你」、「如我所料，冬天企鵝妹就會走回亞洲冬天最溫暖的台灣」、「台灣見，可以帶爸媽去其他地方走走，天氣很適合」、「有趣的印度之旅！期待在台灣見到你」。