沒因老公高薪迷失！「竹科太太」婚後身兼三職 網見勵志結局讚：有遠見

不想就這樣當「竹科媽媽」！近日，一位女網友分享成為「竹科太太」後的心路歷程，和高薪的老公結婚後，原PO沒有因此「墮落」，反而維持自己的生活，不但持續上班、攻讀研究所，還要身兼「竹科媽媽」照顧孩子，她的勵志結局曝光後，也獲得網友的一片讚賞。

一位網友在Dcard上發文，表示自己在不知不覺中已經當了3年的「竹科太太」，不過原PO並沒有因為另一半的薪水優渥便「迷失自我」，放棄學業與工作。結婚後，她依舊維持生活，「下班後能去學第二專長、能參加公司的社團活動」，在兼顧家人的同時，原PO還是照常去研究所上課、寫論文，拿到碩士學位後，甚至還出國念書，「回國後慶幸自己有個碩士學位，能找到更好的工作，一切走來都很值得」。

看似精彩的生活下，有著說不完的艱辛，她直言從竹科太太轉變為「竹科媽媽」之後，沒有父母的後援，只能咬緊牙根，「半夜小孩的哭鬧、無止盡的母奶人生，是幾乎每個當媽媽都會遇到的課題」。當孩子睡著，便是原PO繃緊神經、挑燈夜戰的時候，每天都因為課業、論文、英文暈頭轉向，隔天起床又為了工作早出晚歸。

所幸原PO有個「神隊友」，一路不斷鼓勵、支持，才能讓她在婚後及育兒的路上都保有一片天地，擁有想要的生活。最後她也感嘆：「雖然可以當個輕鬆的竹科媽媽，但小孩會長大，總要有自己的生活重心，很多事情趁還有體力勇往直前」。

貼文曝光後，網友紛紛讚嘆原PO的勵志經歷，「妳有遠見，沒有自己的能力和專業，就無法避免隨著時間一直掉價」、「這個累的生活，真的不適合大部分人類啊QQ」、「真的還好一路有老公的支持陪伴」、「辛苦了，身為媽媽的我覺得妳好有毅力」。