快訊

獨居錯過黃金搶救時間...29歲網紅驚傳家中暴斃 好友悲痛證實

疑馬達故障冒黑煙…台鐵1區間車晚間停駛 300旅客受影響

未進入民進黨不分區安全名單 藥師公會理事長黃金舜回應了

沒因老公高薪迷失！「竹科太太」婚後身兼三職 網見勵志結局讚：有遠見

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友分享成為「竹科太太」後的心路歷程，和高薪的老公結婚後，原PO沒有因此「墮落」，反而維持自己的生活，不但持續上班、攻讀研究所，還要身兼「竹科媽媽」照顧孩子，情境示意圖。圖／Ingimage
一位女網友分享成為「竹科太太」後的心路歷程，和高薪的老公結婚後，原PO沒有因此「墮落」，反而維持自己的生活，不但持續上班、攻讀研究所，還要身兼「竹科媽媽」照顧孩子，情境示意圖。圖／Ingimage

不想就這樣當「竹科媽媽」！近日，一位女網友分享成為「竹科太太」後的心路歷程，和高薪老公結婚後，原PO沒有因此「墮落」，反而維持自己的生活，不但持續上班、攻讀研究所，還要身兼「竹科媽媽」照顧孩子，她的勵志結局曝光後，也獲得網友的一片讚賞。

一位網友在Dcard上發文，表示自己在不知不覺中已經當了3年的「竹科太太」，不過原PO並沒有因為另一半薪水優渥便「迷失自我」，放棄學業與工作。結婚後，她依舊維持生活，「下班後能去學第二專長、能參加公司的社團活動」，在兼顧家人的同時，原PO還是照常去研究所上課、寫論文，拿到碩士學位後，甚至還出國念書，「回國後慶幸自己有個碩士學位，能找到更好的工作，一切走來都很值得」。

看似精彩的生活下，有著說不完的艱辛，她直言從竹科太太轉變為「竹科媽媽」之後，沒有父母的後援，只能咬緊牙根，「半夜小孩的哭鬧、無止盡的母奶人生，是幾乎每個當媽媽都會遇到的課題」。當孩子睡著，便是原PO繃緊神經、挑燈夜戰的時候，每天都因為課業、論文、英文暈頭轉向，隔天起床又為了工作早出晚歸。

所幸原PO有個「神隊友」，一路不斷鼓勵、支持，才能讓她在婚後及育兒的路上都保有一片天地，擁有想要的生活。最後她也感嘆：「雖然可以當個輕鬆的竹科媽媽，但小孩會長大，總要有自己的生活重心，很多事情趁還有體力勇往直前」。

貼文曝光後，網友紛紛讚嘆原PO的勵志經歷，「妳有遠見，沒有自己的能力和專業，就無法避免隨著時間一直掉價」、「這個累的生活，真的不適合大部分人類啊QQ」、「真的還好一路有老公的支持陪伴」、「辛苦了，身為媽媽的我覺得妳好有毅力」。

編輯推薦

竹科 另一半 薪水 高薪 老公 結婚

延伸閱讀

月領27K要兼3職！她履歷被嘲「看不出專業」 過來人：標準慣老闆

印度移工將來台？他耳聞「台積印度員工變多」 網指大驚小怪：竹科都有

怎麼珍惜和家人相處？見兒「選1答案」媽昏倒 網笑：他是獨生子吧

吃不懂？她揪男生吃「這國料理」都被拒 台男一面倒：沒說難吃算客氣

相關新聞

沒因老公高薪迷失！「竹科太太」婚後身兼三職 網見勵志結局讚：有遠見

不想就這樣當「竹科媽媽」！近日，一位女網友分享成為「竹科太太」後的心路歷程，和高薪的老公結婚後，原PO沒有因此「墮落」，反而維持自己的生活…

吃不懂？她揪男生吃「這國料理」都被拒 台男一面倒：沒說難吃算客氣

你喜歡吃韓式料理嗎？一名女網友在PTT發文分享，自己其實蠻愛吃韓式料理，像豆腐鍋、石鍋拌飯和各類小菜等都很喜歡...

女家教崩潰！家長頻致電喊「沒感覺」 網抖驚悚真相：他沒女兒

一名學生女家教在臉書社團「爆怨公社」發文抒發不滿情緒，指出過去曾遇過許多不同個性的家長，最近在室友轉介下接到了一份家教...

印度移工將來台？他耳聞「台積印度員工變多」 網指大驚小怪：竹科都有

上周有外媒報導「台灣考慮引入多達10萬名印度勞工」，勞動部長許銘春於13日表示，行政院已核定與印度簽署「勞務合作協定」的內容，預定年底前完成簽署，但時間和人數仍需討論。消息一出…

德國記者貼出2張超商寫實照 笑稱「咖啡沒咖啡因」…網曝背後暖心故事

台灣超商不只販售各類商品，還提供許多服務，讓民眾的生活不能沒有它。一名派駐台灣的德國記者，日前在社群媒體發布了兩張於台灣超商拍攝的照片，寫道「台灣超商販售的咖啡應該是沒有咖啡因」，引發台灣網友熱烈討論。

飛日本搭國籍航空不搭廉航「好有錢」？網駁：疫情後都不廉了

出國旅遊有人喜歡搭乘傳統國籍航空享受服務，也有人認為「能省則省」選搭廉價航空。近日有網友在PTT發文分享今年9月各家航空公司飛往日本城市的數據，其中載客量最多的不外乎中華航空、長榮航空，令他相當驚訝：「大家都那麼有錢？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。