快訊

出發了 習近平晚間乘專機赴美國出席APEC峰會

號誌桿被撞歪...台東太麻里2車等紅燈突遭聯結車追撞 釀4人送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃不懂？她揪男生吃「這國料理」都被拒 台男一面倒：沒說難吃算客氣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己其實蠻愛吃韓式料理，不過最近卻發現，身邊的男性似乎都不怎麼喜歡，引起熱議。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己其實蠻愛吃韓式料理，不過最近卻發現，身邊的男性似乎都不怎麼喜歡，引起熱議。示意圖／Ingimage

你喜歡吃韓式料理嗎？一名女網友在PTT發文分享，自己其實蠻愛吃韓式料理，像豆腐鍋、石鍋拌飯和各類小菜等都很喜歡，有些店家的小菜更可以免費續加，尤其現在冬天吃部隊鍋配燒酒特別過癮。不過她最近卻發現，身邊的男性似乎都不怎麼喜歡韓式料理，貼文一出隨即引起熱議。

「每次跟男性朋友出門吃飯，我只要提議吃韓式料理都會被否決」，且不僅限於男性友人，原PO跟爸爸出門吃飯，爸爸也都拒絕吃韓式料理，直呼那個不好吃、吃不懂，讓原PO好奇「男生是不是普遍都對韓式無感？」

對此，網友們一面倒認同，「因為韓式料理真的不好吃啊，沒說難吃已經很客氣了」、「就不對胃口啊」；大家更點出韓式料理「單一公式」，「韓式不就是紅色的炸雞、起司、泡菜，然後沒了」、「辣、泡菜、紅紅的、起司，沒了」、「韓式=辣&起司，不然就人蔘雞」、「韓式就是一堆醃菜+起司」、「我不想一直吃泡菜」、「韓式都加工食品跟辣醬，我不行」。

細究原因，不少人認為韓式料理口味類似，吃來吃去就那幾樣，「好吃的品項太少」、「韓式很容易膩啊」、「吃粗飽的，口味單一」、「之前還不知道部隊鍋的時候點過，結果只是泡菜、熱狗跟泡麵上面放一塊起司，真的氣死，不如吃一般火鍋」、「是，吃來吃去都一樣」、「韓式就從頭到尾一個味道」。

也有人歸咎於台灣的韓式料理CP值不高，「台灣韓式料理的價格完全比不上品質，而且多樣性超少」、「有些味道很平庸像家常菜，但價格不家常」、「澱粉多、肉少、吃起來不爽，而且小菜吃到飽也沒什麼吸引力」；而部分網友則指出，韓式料理對男性吸引力較低，可能和他們較不受南韓文化影響有關，「男生沒看韓劇，很難和韓國共鳴，K-pop追星也沒強烈到追去韓國」、「不怎麼看韓劇吧」。

不過，留言區仍有一票韓式料理擁護者，「會嗎？我男的，不看韓劇但蠻愛吃韓式」、「部隊鍋、銅盤烤肉、飯捲可以」、「韓式超讚的啊，芝麻葉包三層肉再加一些泡菜，有夠香」、「韓國烤肉、炸雞好吃，身邊男性朋友接受醬蟹的也意外多」、「還可以，偶爾會想吃炸雞或炸醬麵，泡菜也好吃」。

PTT

相關新聞

吃不懂？她揪男生吃「這國料理」都被拒 台男一面倒：沒說難吃算客氣

你喜歡吃韓式料理嗎？一名女網友在PTT發文分享，自己其實蠻愛吃韓式料理，像豆腐鍋、石鍋拌飯和各類小菜等都很喜歡...

女家教崩潰！家長頻致電喊「沒感覺」 網抖驚悚真相：他沒女兒

一名學生女家教在臉書社團「爆怨公社」發文抒發不滿情緒，指出過去曾遇過許多不同個性的家長，最近在室友轉介下接到了一份家教...

印度移工將來台？他耳聞「台積印度員工變多」 網指大驚小怪：竹科都有

上周有外媒報導「台灣考慮引入多達10萬名印度勞工」，勞動部長許銘春於13日表示，行政院已核定與印度簽署「勞務合作協定」的內容，預定年底前完成簽署，但時間和人數仍需討論。消息一出…

德國記者貼出2張超商寫實照 笑稱「咖啡沒咖啡因」…網曝背後暖心故事

台灣超商不只販售各類商品，還提供許多服務，讓民眾的生活不能沒有它。一名派駐台灣的德國記者，日前在社群媒體發布了兩張於台灣超商拍攝的照片，寫道「台灣超商販售的咖啡應該是沒有咖啡因」，引發台灣網友熱烈討論。

飛日本搭國籍航空不搭廉航「好有錢」？網駁：疫情後都不廉了

出國旅遊有人喜歡搭乘傳統國籍航空享受服務，也有人認為「能省則省」選搭廉價航空。近日有網友在PTT發文分享今年9月各家航空公司飛往日本城市的數據，其中載客量最多的不外乎中華航空、長榮航空，令他相當驚訝：「大家都那麼有錢？」

真正佛心！「絕不漲價」日本餐廳台灣吃得到 前員工掛保證：食材真的好

物價高漲，餐飲開支大增尤其讓民眾有感，卻有一家日本餐廳靠著降價70%的策略在市場殺出一片天，且秉持著「便宜且絕不漲價」的原則，其培養出的廣大死忠粉絲甚至希望餐廳不要硬撐，該漲就漲。這家餐廳就是在亞洲擁有逾1500分店，台灣也開設了21家的薩莉亞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。