吃不懂？她揪男生吃「這國料理」都被拒 台男一面倒：沒說難吃算客氣

你喜歡吃韓式料理嗎？一名女網友在PTT發文分享，自己其實蠻愛吃韓式料理，像豆腐鍋、石鍋拌飯和各類小菜等都很喜歡，有些店家的小菜更可以免費續加，尤其現在冬天吃部隊鍋配燒酒特別過癮。不過她最近卻發現，身邊的男性似乎都不怎麼喜歡韓式料理，貼文一出隨即引起熱議。

「每次跟男性朋友出門吃飯，我只要提議吃韓式料理都會被否決」，且不僅限於男性友人，原PO跟爸爸出門吃飯，爸爸也都拒絕吃韓式料理，直呼那個不好吃、吃不懂，讓原PO好奇「男生是不是普遍都對韓式無感？」

對此，網友們一面倒認同，「因為韓式料理真的不好吃啊，沒說難吃已經很客氣了」、「就不對胃口啊」；大家更點出韓式料理「單一公式」，「韓式不就是紅色的炸雞、起司、泡菜，然後沒了」、「辣、泡菜、紅紅的、起司，沒了」、「韓式=辣&起司，不然就人蔘雞」、「韓式就是一堆醃菜+起司」、「我不想一直吃泡菜」、「韓式都加工食品跟辣醬，我不行」。

細究原因，不少人認為韓式料理口味類似，吃來吃去就那幾樣，「好吃的品項太少」、「韓式很容易膩啊」、「吃粗飽的，口味單一」、「之前還不知道部隊鍋的時候點過，結果只是泡菜、熱狗跟泡麵上面放一塊起司，真的氣死，不如吃一般火鍋」、「是，吃來吃去都一樣」、「韓式就從頭到尾一個味道」。

也有人歸咎於台灣的韓式料理CP值不高，「台灣韓式料理的價格完全比不上品質，而且多樣性超少」、「有些味道很平庸像家常菜，但價格不家常」、「澱粉多、肉少、吃起來不爽，而且小菜吃到飽也沒什麼吸引力」；而部分網友則指出，韓式料理對男性吸引力較低，可能和他們較不受南韓文化影響有關，「男生沒看韓劇，很難和韓國共鳴，K-pop追星也沒強烈到追去韓國」、「不怎麼看韓劇吧」。

不過，留言區仍有一票韓式料理擁護者，「會嗎？我男的，不看韓劇但蠻愛吃韓式」、「部隊鍋、銅盤烤肉、飯捲可以」、「韓式超讚的啊，芝麻葉包三層肉再加一些泡菜，有夠香」、「韓國烤肉、炸雞好吃，身邊男性朋友接受醬蟹的也意外多」、「還可以，偶爾會想吃炸雞或炸醬麵，泡菜也好吃」。