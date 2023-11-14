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印度移工將來台？他耳聞「台積印度員工變多」 網指大驚小怪：竹科都有

聯合新聞網／ 綜合報導
近日傳出「台灣將引進印度移工」消息，引發各界討論；一位網友也發文提到，自己從朋友口中耳聞「最近GG（台積電）的印度員工好像有變多」，照片為印度民眾示意圖。歐新社
近日傳出「台灣將引進印度移工」消息，引發各界討論；一位網友也發文提到，自己從朋友口中耳聞「最近GG（台積電）的印度員工好像有變多」，照片為印度民眾示意圖。歐新社

上周有外媒報導「台灣考慮引入多達10萬名印度勞工」，行政院長、勞動部官員皆做出回應，勞動部長許銘春也於13日表示，行政院已核定與印度簽署「勞務合作協定」的內容，預定年底前完成簽署，但時間和人數仍需討論。消息一出，引起台灣各界議論，一位網友便發文提到，自己耳聞「最近GG（台積電）的印度員工好像有變多？」，貼文曝光後，和印度人共事過的職員紛紛列出他們的缺點，不過也有許多網友表示台人太大驚小怪，「一直都有印度人，竹科很多公司都有」。

一位網友在PTT發文提到，自己從朋友口中聽說台積電的印度員工似乎變多了，「連老廠都看到新的印度員工」，原PO也好奇的詢問在職職員：「不知印度人在GG主要負責哪些單位事務？IT？design rule？不知道是否有人了解」。

貼文一出，不少人直呼「未來世界是印度人的」、「以後印度人都變高階主管，管奴到不行的台勞」、「以後要變印度公司了」；也有和印度人共事過的職員的點出他們的缺點，「要印度人做事要三催四請，以後GG主管可有得忙了」、「印度人很會搶功，什麼都挑著做，還會成群結隊，台積我看完蛋了」、「應該是台積主管去印度選人的經驗不足，合作過的確實不行的比例頗高」、「印度人很團結的，嘴巴很厲害，請小心」。

但有網友指出，不論是外商公司或是各個國家皆能看到印度人的蹤影，笑稱台灣人太大驚小怪，「矽谷一堆印度人阿，有啥大驚小怪的」、「美商都一堆印度人，還有高階主管了」、「一直都有印度人，竹科很多公司都有，有什麼大驚小怪的」、「美商主管也是越來越多印度人啊，未來趨勢」、「認同去美國處理事情的時候看到一堆印度人」。

更有許多人替印度平反，表示「這裡還有人不知道印度人很強的事實嗎？」、「實際上印度人就是優啊。印度人真的那麼爛的話，你當美國人是傻子？」、「好多井底之蛙，印度軟體業在全世界是名列前茅的」、「在美商遇到的印度人、中國人都很強，要講爛的到處都有，台灣人更是不會少」。

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印度 主管 台灣人 台積電 PTT

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