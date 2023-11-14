女家教崩潰！家長頻致電喊「沒感覺」 網抖驚悚真相：他沒女兒

一名學生女家教在臉書社團「爆怨公社」發文抒發不滿情緒，指出過去曾遇過許多不同個性的家長，最近在室友轉介下接到了一份家教，直言這次可能是需要溝通的類型，對方要求一周安排多次通話，討論小孩的學習狀況，心想家長對孩子學習很是上心便欣然接受，不料卻是惡夢的開始。

原PO貼文中曬出與家長的對話紀錄，只見家長一開始為了溝通教學理念，先是和她約了2至3小時的時間，聲稱希望能藉此次討論「規劃完善」，原PO也答應了。不料，接下來的對話中，家長有意無意的問「妳自己嗎？還是有室友」、「妳宿舍住幾個人啊」等和教學無關的問題；而當原PO詢問怎麼幫小孩上課時，對方僅說用Google Meet（視訊工具），最後甚至在約好的家教時間放鳥原PO。

還原兩人的溝通狀況，原PO表示家長在語音通話時，一直要求「溫柔一點」、「有感覺一點」讓她無法理解，約定好通話時間又被放鳥，便傻傻地等了三個小時。加上每次講電話都講重複的事情，而家長的回覆又很怪，像是當原PO解釋了自己對成績的想法，對方聽完竟說「為什麼這麼沒有感覺」後就直接掛斷電話，讓她無力直呼「真的讓我有點崩潰」。

貼文一出，網友們紛紛鼓勵原PO早點辭職，「遇到低能家長快跑，真的不騙」、「建議就不要接這個學生了，後續一定更麻煩」、「他好麻煩，要我就不接了」、「好煩人的家長，會瘋掉」、「對方根本是鬼打牆，講了一堆像是沒講一樣，完全都是抽象的」。

不過，有人則指出對話不太對勁，恐怕是遇到變態家長，喊話原PO一定要注意安全，「假約課、真性騷擾，所以從頭到尾都沒看到對方的小朋友」、「我覺得蠻怪的，穿插一些無關的問題，宿舍住幾個人之類的？」、「我也覺得版主要注意安全，這家長講話太多小劇場跟言外之意，版主自己可能看不出來，我們旁人看倒是被噁心到了」、「回他說妳已經報警了，妳透露過多私人訊息，很危險」。

對此，一名過來人則表示，自己曾在家教社團看過其他類似對話，對方也是一直不停跳針要求通話，但實際上根本沒有女兒，也沒有要找家教，「沒記錯這個是騷擾」，打著找家教的幌子來欺騙女大生。該網友坦言現在怪人多很難防，建議若要接由他人轉介的案子，一定要介紹人有親自跟小孩接觸過，自己也曾遇過阿姨想買男家教的案例，因此呼籲原PO若有騷擾證據可考慮提告，沒有的話就直接封鎖當作經驗。